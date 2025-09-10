Licencia de conducir Edomex 2025: unidades móviles esta semana para tramitar el permiso de manera rápida

Semov abrirá unidades móviles en estos municipios para tramitar la licencia de conducir de manera rápida (X@SEMOV_Edomex)

La licencia de conducir es un documento indispensable con el que deben contar los conductores mexiquenses para poder circular con su automóvil de manera legal en el Estado de México. Este permiso se puede adquirir de forma directa en los diferentes módulos que la Secretaría de Movilidad (SEMOV) pone a disposición y su costo puede variar según su tiempo de vigencia.

Sin embargo, como es costumbre, la Semov implementará esta semana distintas unidades móviles para que los conductores puedan tramitar la licencia de forma rápida. Esto con el objetivo de agilizar el proceso administrativo y reducir los desplazamientos que suelen realizar los habitantes hacia las sedes fijas.

Unidades móviles para tramitar la licencia de conducir en el Edomex

Se debe tener en cuenta que las unidades móviles brindarán atención de lunes a viernes de 9:00 a 17:30 horas.

San Felipe del Progreso (8, 10 y 11 y 12 de septiembre)

Plaza y Posadas Garduños s/n, Col. Centro, C.P. 50640, San Felipe del Progreso, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Cuautitlán Izcalli (del 8 al 12 de septiembre)

Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769, Cuautitlán Izcalli, Estado de México (estacionamiento de Outlets Punta Norte).

Tenango del Aire (8 y 9 de septiembre)

Plaza de la Constitución 1, C.P. 56780, Tenango del Aire, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Nezahualcóyotl (del 8 al 13 de septiembre)

Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809, Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México (estacionamiento Estadio Neza).

Unidades móviles que estarán brindando atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Toluca (9 de septiembre)

Calle Libertad 1 Sur, Esq. Cda. Miguel Hidalgo, Col. San Felipe Tlalmimilolpan , C.P. 50250 Toluca de Lerdo, Estado de México.

Chimalhuacán (del 10 al 12 de septiembre)

AV. Bordo de Xochiaca s/n, Col. Xochiaca, C.P. 56350, Chimalhuacán, Estado de México (edificio Administrativo de ODAPAS).

Nextlalpan

Av. Ayuntamiento, esqu. Av. Juárez, Mz, 025, Col. Central, C.P. 55790, Santa Ana Nextlalpan, Estado de México (9 y 10 de septiembre).

Av. Agua Nueva esq. Av. Hacienda la Quebrada, Fraccionamiento Ex-Hacienda Santa Inés, C.P. 55796, Nextlalpan, Estado de México (11 y 12 de septiembre).

Ixtapaluca (8 y 9 de septiembre)

Calle municipio Libre s/n, Col. Centro, C.P. 56530, Iztapaluca, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Texcaltitlán (10 de septiembre)

Mz. 001, C.P. 51670, Texcaltitlán, Estado de México (frente al Palacio Municipal).

Unidades móviles que estarán brindando atención esta semana en el Edomex (X@SEMOV_Edomex)

Tlalmanalco (11 de septiembre)

Prolongación Soledad esq. Av. Morelos s/n, Col. San Cristóbal Tezopilo C.P. 56700, Tlalmanalco, Estado de México

Ecatepec (12 de septiembre)

Av. Central esq. Av. Albatros s/n, Col Villas de Aragón, C.P. 55148, Ecatepec de Morelos, Estado de México.

Documentos para solicitar la licencia de conducir en el Edomex

Los costos y documentos que se solicitarán al momento de realizar el trámite son los siguientes:

Acta de nacimiento.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Identificación oficial con foto.

Comprobante de domicilio.

Examen de conocimientos aprobado.

Certificado Estándar de Competencias EEC1631 (para licencia tipo C).

Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF).

Pago de derechos (Los conductores podrán obtener su Formato Universal de Pago en el siguiente enlace https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/ o ingresando al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México).

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito indispensable para poder circular con automóvil (X@SEMOV_Edome)

Para conocer más detalles sobre el permiso vehicular se puede ingresar a la página smovilidad.edomex.gob.mx/licencias_ permisos.