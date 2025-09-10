La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Facundo y su novia Delia García estuvieron envueltos en rumores de un triángulo amoroso días antes de que el conductor fuera eliminado de La Casa de los Famosos México.

Aunque todos los habitantes de la casa ya duermen en un mismo cuarto, las estrategias siguen y la lealtad parece seguir intacta. Sin embargo, ‘cuarto noche’ deberá nominar a uno de sus integrantes tras el triunfo de ‘Guana’ en la prueba del líder.

La primera nominación con los habitantes en el mismo cuarto

Su comentario no pasó desapercibido por el público, quienes aseguraron que siempre buscaba ser el centro de atención en las situaciones que viven sus compañeros.

La actriz aseguró que era una de las principales afectadas por la visita de la mamá de Aarón Mercury , pues también es mamá y extraña a sus hijos.

Acusan a Mar Contreras de querer protagonismo tras la visita de la mamá de Aarón Mercury

Últimas noticias

Conoce “Bienestar Online” 2025: así puedes recibir atención psicológica gratuita del Instituto Nacional de Psiquiatría El INPRFM impulsa esta solución digital para quienes enfrentan afectaciones en su salud mental, como la ansiedad y la depresión

México: cotización de cierre del dólar hoy 10 de septiembre de USD a MXN Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Brugada llama a “escuchar y acompañar” a personas en crisis de salud mental en Día Mundial para la Prevención del Suicidio El Día Mundial para la Prevención del Suicidio impulsa la movilización social y el diálogo sobre salud mental

FGR y Defensa aseguran 31 mil litros de hidrocarburo en Tototlán, Jalisco, no hay detenidos El hallazgo se registró durante un patrullaje de rutina, no arrojó personas detenidas en el lugar, afirmó la Secretaría de la Defensa