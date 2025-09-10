México

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: fans del programa señalan supuesto fraude en la prueba del líder

Por Jazmín González

Guardar
La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México 2025 la tarde de hoy 10 de septiembre. (Anayeli Tapia/Infobae)
20:42 hsHoy

Acusan a Mar Contreras de querer protagonismo tras la visita de la mamá de Aarón Mercury

La actriz aseguró que era una de las principales afectadas por la visita de la mamá de Aarón Mercury, pues también es mamá y extraña a sus hijos.

Su comentario no pasó desapercibido por el público, quienes aseguraron que siempre buscaba ser el centro de atención en las situaciones que viven sus compañeros.

20:23 hsHoy

La primera nominación con los habitantes en el mismo cuarto

Aunque todos los habitantes de la casa ya duermen en un mismo cuarto, las estrategias siguen y la lealtad parece seguir intacta. Sin embargo, ‘cuarto noche’ deberá nominar a uno de sus integrantes tras el triunfo de ‘Guana’ en la prueba del líder.

20:21 hsHoy

Facundo rompe el silencio sobre el hombre que respondió la llamada que le hizo a su novia desde La Casa de los Famosos 3

Delia García se vio envuelta en rumores de infidelidad días antes de que el conductor fuera eliminado del reality show

Por Jazmín González

Mientras estaba en La Casa
Mientras estaba en La Casa de los Famosos México, Facundo se ganó la oportunidad de hablar con su novia. (Instagram)

Facundo y su novia Delia García estuvieron envueltos en rumores de un triángulo amoroso días antes de que el conductor fuera eliminado de La Casa de los Famosos México.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

La Casa de los Famosos 3La Casa de los Famosos MéxicoLCDLFMXTelevisaViX24/7mexico-entretenimiento

Últimas noticias

Conoce “Bienestar Online” 2025: así puedes recibir atención psicológica gratuita del Instituto Nacional de Psiquiatría

El INPRFM impulsa esta solución digital para quienes enfrentan afectaciones en su salud mental, como la ansiedad y la depresión

Conoce “Bienestar Online” 2025: así

México: cotización de cierre del dólar hoy 10 de septiembre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

Brugada llama a “escuchar y acompañar” a personas en crisis de salud mental en Día Mundial para la Prevención del Suicidio

El Día Mundial para la Prevención del Suicidio impulsa la movilización social y el diálogo sobre salud mental

Brugada llama a “escuchar y

FGR y Defensa aseguran 31 mil litros de hidrocarburo en Tototlán, Jalisco, no hay detenidos

El hallazgo se registró durante un patrullaje de rutina, no arrojó personas detenidas en el lugar, afirmó la Secretaría de la Defensa

FGR y Defensa aseguran 31

Clausuran megagranja porcícola tras años de contaminación y daños a la comunidad maya Santa María Chi, en Yucatán

La clausura de Pecuaria Peninsular responde a varios años de protestas y denuncias de habitantes de Santa María Chi, quienes reportaron afectaciones a la salud y recursos naturales por malas prácticas de la granja

Clausuran megagranja porcícola tras años

ÚLTIMAS NOTICIAS

Llegó a su casa y

Llegó a su casa y encontró a tres delincuentes que atacaban a su madre y a sus hermanas: seis detenidos

Quiénes son los hombres más ricos del mundo de la tecnología según Forbes: Musk, Zuckerberg y Bezos lideran

La emoción de Tamara Báez por el cumpleaños de Jamaica: “Mamá siempre va a estar para verte brillar”

Microsoft exige regreso a la oficina tres días por semana

Los tres objetos que nunca deben estar cerca a router de WiFi o funcionará lento todo el día el internet

INFOBAE AMÉRICA

El primer ministro de Qatar

El primer ministro de Qatar dijo que el ataque de Israel a Doha “mató cualquier esperanza” de un acuerdo por los rehenes en Gaza

Paramount+ Estados Unidos: Estas son las mejores series para ver hoy

Las producciones más populares de Hulu en Estados Unidos para engancharse este día

Wall Street volvió a terminar en máximos históricos de la mano de Oracle

Decarlos Brown Jr., agresor de la ucraniana Iryna Zarutska, reveló el motivo del apuñalamiento

DEPORTES

¿Julián Álvarez es el mejor

¿Julián Álvarez es el mejor jugador del mundo? La respuesta de Diego Simeone que abrió un debate mundial

El llamativo análisis de Jorge Valdano sobre la conquista de la selección argentina en México 86: “Fue un Mundial fácil”

El árbitro más polémico de la Premier League fue acusado de filmar un “video indecente” de un menor

Las fogosas imágenes de Jude Bellingham y la modelo Ashlyn Castro en las playas de Cerdeña

“Nunca vimos algo así”: la fuerte denuncia que prepara Brasil ante Conmebol tras la derrota con Bolivia en El Alto