La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

La actriz aseguró que era una de las principales afectadas por la visita de la mamá de Aarón Mercury, pues también es mamá y extraña a sus hijos.
Su comentario no pasó desapercibido por el público, quienes aseguraron que siempre buscaba ser el centro de atención en las situaciones que viven sus compañeros.
Aunque todos los habitantes de la casa ya duermen en un mismo cuarto, las estrategias siguen y la lealtad parece seguir intacta. Sin embargo, ‘cuarto noche’ deberá nominar a uno de sus integrantes tras el triunfo de ‘Guana’ en la prueba del líder.
Facundo y su novia Delia García estuvieron envueltos en rumores de un triángulo amoroso días antes de que el conductor fuera eliminado de La Casa de los Famosos México.