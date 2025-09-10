Hombre bloquea avenida en Reforma por no alcanzar a abordar el Metrobús: redes lo bautizan como “Lord Berrinches”

El hombre se negó a moverse mientras usuarios y policía intentaban restablecer el tránsito. (TikTok / @denitzy_7)

En la Ciudad de México, los llamados “ladys” y “lords” se han convertido en fenómenos virales que captan la atención de internautas cada semana. Este lunes, un nuevo caso se volvió tendencia: un hombre, bautizado como “Lord Berrinches”, protagonizó un berrinche en la estación Reforma de la línea 7 del Metrobús, impidiendo que la unidad continuara su ruta.

El video fue publicado por la usuaria @denitzy_7 en TikTok, donde rápidamente alcanzó casi dos millones de reproducciones. En las imágenes se observa al hombre bloqueando la avenida y negándose a moverse, mientras pasajeros y transeúntes reaccionaban ante la situación.

(TikTok / @denitzy_7)

Durante el altercado, se escuchan comentarios como: “Se ríe para la cámara”, “Ya señor, ya está grande para hacer berrinches”, “Ya chofer aproveche que se movió” y “Poli, quítele”, reflejando la frustración y el humor de quienes presenciaban la escena. Los usuarios rápidamente comenzaron a comentar y a viralizar el material, bautizando al protagonista con el apodo de “Lord Berrinches”.

El incidente provocó una breve interrupción en la circulación sobre Reforma, una de las avenidas más concurridas de la capital, hasta que la autoridad de tránsito intervino. Un policía pidió al hombre que se retirara del camino de manera amable, lo que permitió que la unidad del Metrobús continuara su recorrido y se normalizara la circulación.

(TikTok / @denitzy_7)

Tras su intervención, las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Comentarios como “Adiós berrinchudo”, “Jajaja señor ridículo” y “Qué bueno, quedó como un estúpido haciendo berrinche en la calle” reflejaron la viralidad del hecho y la manera en que los usuarios disfrutan de este tipo de contenido humorístico.

“Lord Berrinches” se suma a la larga lista de incidentes protagonizados por ciudadanos que reaccionan de forma exagerada en público y que terminan siendo compartidos masivamente en plataformas como TikTok, Twitter y X.

Crédito: TikTok / @denitzy_7

Este fenómeno evidencia cómo las redes sociales se han convertido en un espacio donde los comportamientos disruptivos, por absurdos o cómicos, se transforman en contenidos virales casi de manera inmediata.

En esta ocasión, el humor y la viralidad ganaron la batalla, y “Lord Berrinches” se convirtió en un nuevo referente dentro del catálogo de figuras públicas de internet que destacan por sus berrinches en la vía pública.