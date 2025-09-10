México

Fiscalía de Durango tras la pista de tres prófugos por presuntos homicidios y un feminicidio

Aunque el estado reporta cero víctimas de homicidio en el último corte nacional, mantiene operativos para detener a tres sujetos por delitos de alto impacto

Por Fabián Sosa

La Fiscalía de Durango emitió
Durante la tarde del día 10 de septiembre de 2025, la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED) difundió tres fichas de búsqueda para localizar a José Adrián “N”, Jaime “N” e Israel Navarro Hernández.

Según la información proporcionada por las autoridades, las tres personas cuentan con órdenes de aprehensión por distintos delitos graves cometidos en la entidad.

Según la información oficial recogida por Infobae, los individuos son considerados sustraídos de la acción de la justicia razón por la que solicitaron la colaboración de la ciudadanía.

Las tres personas prófugas de la justicia

De acuerdo con la información emitida por la Fiscalía General del Estado de Durango, José Adrián “N” es investigado como presunto responsable de homicidio agravado en contra de una menor de edad.

El boletín especifica datos personales y características físicas particulares, además de señalar que cualquier información relevante debe ser reportada al número de emergencias 911. Las autoridades subrayaron que “la colaboración ciudadana resulta fundamental para la localización y detención de personas con órdenes de aprehensión vigentes”.

En el segundo caso, la FGED anuncia la búsqueda de Jaime “N”, quien es presunto responsable del homicidio calificado contra Gerardo Martínez Santos.

El organismo reiteró el llamado a la población para reportar cualquier dato que facilite su ubicación. Según el comunicado oficial disponible en redes sociales, el número de contacto es el 911, línea habilitada para recibir información que permita concretar la detención correspondiente.

Por otra parte, la Fiscalía también emitió un boletín de búsqueda contra Israel Navarro Hernández, quien es señalado como probable responsable de feminicidio contra Karla Daniela Perales Lomas.

Las autoridades detallaron que además del número de emergencias nacional, se habilitó la línea (871) 456 56 04 para emitir denuncias relacionadas con este caso. El feminicidio de Karla Daniela Perales Lomas aún permanece bajo investigación, según señalaron voceros del área de comunicación de la FGED.

Cifras de homicidios dolosos en la entidad

De acuerdo con el informe de seguridad emitido por la SSPC, en el corte presentado el 9 de septiembre de 2025, la estadística, publicada en datos revisados a las 3:00 horas del 10 de septiembre, indica que 43 personas fueron víctimas de homicidio doloso en todo México pero ninguna corresponde al estado de Durango.

Esta ausencia de homicidios ocurre en medio de una tendencia a la baja nacional de violencia. En los últimos meses, el promedio diario de víctimas por este delito en el país ronda 56 casos, con picos que en el primer semestre de 2024 superaron los 70 asesinatos por día.

En agosto de 2025, el promedio nacional fue de 52.7 víctimas diarias, mientras septiembre inició con 512 asesinatos reportados en los primeros nueve días.

Durante 2024, algunos meses como abril, mayo y junio superaron los 2 mil 300 homicidios a nivel nacional por periodo, según el balance de la Fiscalía General de la República y fiscalías estatales.

Los informes muestran que el fenómeno de violencia homicida varía considerablemente entre entidades federativas, aunque estados como Guanajuato, Estado de México y Chihuahua suelen concentrar los mayores números de víctimas en el periodo evaluado.

En contraste, entidades como Durango han presentado días con cero reportes, aunque autoridades advierten que las cifras pueden variar por actualización de carpetas de investigación y las condiciones mismas del registro judicial.

El registro estadístico más reciente, difundido públicamente por la Fiscalía, describe que Durango integra el grupo de nueve entidades que reportaron cero víctimas en el último corte disponible. Otras como Tlaxcala, Tamaulipas y Veracruz también notificaron cero incidentes en la misma jornada.

