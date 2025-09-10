México

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Chispazo?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Es momento de descubrir si la suerte ha tocado la puerta con los sorteos de Chispazo. Los resultados han sido anunciados y con ellos, estos son los números ganadores de este martes 9 de septiembre, compartidos por la Lotería Nacional.

Cuida bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la realización del concurso correspondiente, para recibir tu dinero. Una vez transcurrido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá caducado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 19, 20, 23, 24, 25Ganadores: 28,697Dinero entregado: $824,583.00 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 06, 08, 13, 18, 19Ganadores: 47,067Dinero entregado: $1,219,330.51 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 15:00 horas y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

¿Cómo se juega Chispazo?

Los resultados de los sorteos
Los resultados de los sorteos de Chispazo (Cuartoscuro)

Para participar en Chispazo tienes que comprar el volante por 10 pesos, el cual cuenta con cinco casillas de 28 números cada uno, para que puedas hacer combinaciones diferentes. Tienes que elegir los números por los que quieras jugar.

También puedes decirle a tu agente de Pronósticos para que meta los números por ti al sistema sin necesidad de usar el volante.

Si prefieres dejarlo todo a la suerte, pide un Chispático a tu agente de Pronósticos, el sistema escogerá para ti los números al azar.

Una urna sacará las esferas de forma aleatoria con sus correspondientes números. Para ganar, los números deberán coincidir con los que escogiste, mínimo con dos, si más coinciden, mayor será el premio.

Si en un sorteo no salieran ganadores para el primer lugar, la bolsa se reparte entre los ganadores del segundo lugar, si el segundo lugar tampoco consiguiera ganadores, la bolsa se reparte entre los ganadores del tercer lugar y así sucesivamente.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Fiscalía de Michoacán aplica medidas de protección a Marian Izaguirre tras ser localizada con indicios de violencia

La influencer se encuentra recibiendo atención médica debido a que su salud se reporta como grave

Fiscalía de Michoacán aplica medidas

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

Una mezcla sencilla y económica puede transformar la apariencia de superficies opacas

Este truco con 2 ingredientes

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Youtubers, influencers y personas que se desenvuelven en lo digital podrán tener un lugar

Shark Tank México lanza versión

Para qué sirve aplicar agua de coco en el cabello

Este ingrediente natural es bueno para la salud del pelo

Para qué sirve aplicar agua

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

A través de mantas, el narcotráfico ha amenazado a cantantes que, por razones de seguridad, tuvieron que cancelar sus presentaciones

Junior H, Natanael Cano y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ubican y destruyen plantío con

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

Dan hasta 32 años de prisión a cinco integrantes de la Familia Michoacana por uso de uniformes oficiales y armas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo la noche de hoy 9 de septiembre

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

Shark Tank México lanza versión para creadores de contenido

Censuran a Facundo por pedir más atención al Poder Judicial que a La Casa de los Famosos

Emiliano Aguilar hace ‘live’ con gorra del CJNG: cuánto cuesta esta prenda con la imagen del ‘Mencho’

DEPORTES

Este truco con 2 ingredientes

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur

Este es el ejercicio que Canelo Álvarez hace para evitar ser noqueado en el ring ante Crawford

Amargo debut para Faby Apache en NXT, quedó eliminada del torneo por el campeonato Speed