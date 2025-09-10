México

El principal indicador del mercado mexicano inicia sesiones este 10 de septiembre con ganancia de 0,44%

Apertura de sesión México S&P/BMV IPC: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada alcista para el índice mexicano, que comienza la sesión bursátil del miércoles 10 de septiembre con ascensos del 0,44%, hasta los 60.948,43 puntos, tras la apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el índice encadena tres fechas consecutivas en valores positivos.

En la última semana, el índice mexicano S&P/BMV IPC registra un incremento 0,77% y desde hace un año aún mantiene un ascenso del 22,04%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus cambios en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

