Cuidado con tus mascotas enfermas, Senasica emite alerta sanitaria ante medicamentos veterinarios falsos

Senasica advierte sobre medicamentos veterinarios. Foto: Senasica

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dependiente de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), emitió una alerta sanitaria este 10 de septiembre dirigida a dueños de animales y profesionales del sector veterinario por la comercialización de medicamentos veterinarios falsificados y sin registro en México.

El organismo señaló la detección en el mercado de productos de la línea Cefaletas (Cefaletas 400, Cefaletas only 200 y Cefaletas only 600), así como Cefaxal simple, los cuales carecen de registro ante la autoridad sanitaria. Además, advirtió sobre la venta del lote 2301008 del medicamento “Equine Race”, que, aunque el producto cuenta con registro en el país, ese lote en particular no es reconocido por el laboratorio titular.

“El lote 2301008 de Equine Race no corresponde a una fabricación reconocida por el laboratorio titular del registro”, mencionó Senasica. Los medicamentos falsificados pueden identificarse porque exhiben en sus envases números de registro que no corresponden a los asignados para los productos originales.

Una segunda notificación, derivada de un reporte ciudadano, confirmó que los medicamentos Cefaletas y Cefaxal simple tampoco están autorizados para su comercialización en México. “Cualquier lote que se ofrezca bajo estas denominaciones no cuenta con aval oficial en el país”, advirtió la dependencia.

Ante esta situación, Senasica exhortó a la población a denunciar la venta irregular de fármacos veterinarios a través del correo denunciaciudadana@senasica.gob.mx. Si se presentan efectos adversos o malestar en animales tras el uso de estos productos, el organismo solicitó reportarlos a farmacovigilanciavet@senasica.gob.mx.

Como parte de la estrategia para prevenir riesgos a la salud animal, Senasica puso a disposición de la ciudadanía el micrositio “Alerta Sanitaria”. En esta plataforma, disponible en la página oficial de la dependencia, es posible consultar información actualizada sobre medicamentos pecuarios falsificados, caducados, robados o sin registro y conocer medidas preventivas para evitar su uso.

La Dirección de Regulación de Establecimientos, Productos y Órganos de Coadyuvancia, área adscrita a la Dirección General de Salud Animal del Senasica, mantiene de manera permanente la atención a notificaciones sobre productos ilegales, tanto de partes interesadas como de los usuarios y usuarias de productos veterinarios en el país.

Para qué sirven las cefaletas

Las Cefaletas se prescriben para combatir infecciones de piel y tejidos blandos, como abscesos, heridas o piodermas; respiratorias, incluyendo bronquitis o neumonía bacteriana; del tracto urinario; otitis bacteriana (infección de oído causada por bacterias); óseas y articulares, entre otras.

La administración y el esquema de tratamiento deben quedar a criterio de un médico veterinario, quien evaluará la pertinencia según la condición clínica del animal y el tipo de bacteria involucrada.