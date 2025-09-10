Cuál es el boleto más barato para ver a Shakira en su último concierto del Estadio GNP Seguros

Shakira se consolida como la artista del momento. (Archivo)

El impacto de Shakira en la Ciudad de México se intensificará el 18 de septiembre, cuando la artista colombiana celebre el cierre de su serie de presentaciones en el Estadio GNP Seguros con un duodécimo concierto, consolidando así un récord sin precedentes en este recinto.

La expectativa en torno a este evento ha crecido, ya que la cantante ha anunciado que contará nuevamente con la participación de Danna Paola para interpretar juntas el tema Soltera.

A lo largo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha logrado llenar el Estadio GNP Seguros en 11 ocasiones consecutivas, superando cualquier marca previa de asistencia para un mismo espectáculo en este escenario.

Este logro la posiciona como la artista que más veces ha agotado localidades en el recinto con una sola gira, un hito que subraya su vigencia y poder de convocatoria en el público mexicano.

La buena noticia para los fans de Shakira es que todavía hay boletos disponibles para el último concierto, y hay en varias secciones: desde Platino hasta las gradas. El boleto más barato cuesta mil 584 pesos mexicanos y corresponde a la zona General B.

El anuncio de la colaboración con Danna Paola añade un atractivo especial al concierto final. En presentaciones recientes, ambas artistas ya compartieron el escenario para interpretar Soltera, generando una respuesta entusiasta entre los asistentes. La repetición de este dueto en la última fecha anticipa un momento destacado dentro de la velada.

La serie de 12 conciertos de Shakira en la capital mexicana no solo representa un éxito comercial, sino que también refuerza su vínculo con la audiencia local, que ha respondido de manera masiva a cada convocatoria.

¿Qué canciones cantará Shakira en su último concierto?

Shakira dio detalles de su última fecha en el estadio GNP Seguros, y recibió reconocimiento por llenar cuatro veces el estado Akron de Guadalajara - crédito @shakira/Instagram

Este es el setlist que la colombiana ha cantado durante esta segunda parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de la Ciudad de México. Claro que, siendo la última fecha en dicho recinto, puede haber sorpresas.

La Fuerte

Girl Like Me

Las de la Intuición

Estoy Aquí

Empire/Inevitable

Te Felicito/TQG

Don’t Bother

Acróstico

Copa Vacía

La Bicicleta

La Tortura

Hips Don’t Lie

Chantaje

Monotonía

Soltera

Si te vas

Última

Ojos Así

Pies Descalzos, Sueños Blancos

Antología

Día de enero

Sombras

Ciega, sordomuda/ El Jefe

Whenever, Wherever

Waka Waka (This Time for Africa)

She Wolf

Bzrp Music Sessions, Vol. 53