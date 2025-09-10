México

Cuál es el boleto más barato para ver a Shakira en su último concierto del Estadio GNP Seguros

Todavía hay entradas para la parada final de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en la CDMX

Por Ignacio Izquierdo

Guardar
Shakira se consolida como la
Shakira se consolida como la artista del momento. (Archivo)

El impacto de Shakira en la Ciudad de México se intensificará el 18 de septiembre, cuando la artista colombiana celebre el cierre de su serie de presentaciones en el Estadio GNP Seguros con un duodécimo concierto, consolidando así un récord sin precedentes en este recinto.

La expectativa en torno a este evento ha crecido, ya que la cantante ha anunciado que contará nuevamente con la participación de Danna Paola para interpretar juntas el tema Soltera.

A lo largo de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, Shakira ha logrado llenar el Estadio GNP Seguros en 11 ocasiones consecutivas, superando cualquier marca previa de asistencia para un mismo espectáculo en este escenario.

(Archivo)
(Archivo)

Este logro la posiciona como la artista que más veces ha agotado localidades en el recinto con una sola gira, un hito que subraya su vigencia y poder de convocatoria en el público mexicano.

La buena noticia para los fans de Shakira es que todavía hay boletos disponibles para el último concierto, y hay en varias secciones: desde Platino hasta las gradas. El boleto más barato cuesta mil 584 pesos mexicanos y corresponde a la zona General B.

El anuncio de la colaboración con Danna Paola añade un atractivo especial al concierto final. En presentaciones recientes, ambas artistas ya compartieron el escenario para interpretar Soltera, generando una respuesta entusiasta entre los asistentes. La repetición de este dueto en la última fecha anticipa un momento destacado dentro de la velada.

La serie de 12 conciertos de Shakira en la capital mexicana no solo representa un éxito comercial, sino que también refuerza su vínculo con la audiencia local, que ha respondido de manera masiva a cada convocatoria.

¿Qué canciones cantará Shakira en su último concierto?

Shakira dio detalles de su
Shakira dio detalles de su última fecha en el estadio GNP Seguros, y recibió reconocimiento por llenar cuatro veces el estado Akron de Guadalajara - crédito @shakira/Instagram

Este es el setlist que la colombiana ha cantado durante esta segunda parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour de la Ciudad de México. Claro que, siendo la última fecha en dicho recinto, puede haber sorpresas.

  • La Fuerte
  • Girl Like Me
  • Las de la Intuición
  • Estoy Aquí
  • Empire/Inevitable
  • Te Felicito/TQG
  • Don’t Bother
  • Acróstico
  • Copa Vacía
  • La Bicicleta
  • La Tortura
  • Hips Don’t Lie
  • Chantaje
  • Monotonía
  • Soltera
  • Si te vas
  • Última
  • Ojos Así
  • Pies Descalzos, Sueños Blancos
  • Antología
  • Día de enero
  • Sombras
  • Ciega, sordomuda/ El Jefe
  • Whenever, Wherever
  • Waka Waka (This Time for Africa)
  • She Wolf
  • Bzrp Music Sessions, Vol. 53

Temas Relacionados

ShakiraEstadio GNP SegurosLas Mujeres Ya No Lloran World Tourmexico-entretenimiento

Más Noticias

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Siete técnicos fallaron antes que él y una derrota podría acelerar decisiones en la cúpula rojiblanca

Esta es la “maldición” que

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Sigue el minuto a minuto del reality show 24/7: fans del programa señalan supuesto fraude en la prueba del líder

La Casa de los Famosos

“Claudia Sheinbaum reclamó captura de ‘El Mayo’ Zambada en lugar de celebrar”, dice Lilly Téllez por violencia en Sinaloa

Colectivos que han marchado en Culiacán piden no realizar celebración de las fiestas patrias en el estado, buscan reunión con la presidenta de México

“Claudia Sheinbaum reclamó captura de

Canelo Álvarez confiesa su experiencia haciendo sparring al lado de Boots Ennis previo a su pelea contra Crawford

El tapatío expondrá todos sus títulos de la división supermediana contra el estadounidense invicto

Canelo Álvarez confiesa su experiencia

Cuidado con tus mascotas enfermas, Senasica emite alerta sanitaria ante medicamentos veterinarios falsos

La administración y el esquema de tratamiento deben quedar a criterio de un médico veterinario

Cuidado con tus mascotas enfermas,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Crisis, restos humanos y el

Crisis, restos humanos y el secuestro de Ramón Valencia cancelan fiestas patrias en Coxquihui, Veracruz

Fiscalía de Sinaloa ya investiga el asesinato de reo en penal de Ahome

Capturan a tres integrantes de La Unión Tepito presuntamente dedicados a la venta de droga y extorsiones en CDMX

Atacan a balazos al secretario de Seguridad de Amozoc, Puebla: también es teniente de navío de la Marina

Declaran culpable al exgobernador de Nayarit por falsificación de documentos; continuará proceso por lavado de dinero

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: cuarto noche podría nominar a uno de sus integrantes la tarde de hoy 10 de septiembre

Muere don Lupe Chávez, mánager de Grupo Pesado e impulsor del género norteño en Tampico

Facundo hace desplante a la prensa durante su salida de Televisa y desata críticas: “Las hace y no aguanta”

Fans acusan a Guana de tramposo y exigen a la producción que se cancele su liderazgo

Mamá de Aarón Mercury encara a Facundo luego de que le ‘deseara la muerte’ por matar insectos

DEPORTES

Esta es la “maldición” que

Esta es la “maldición” que Gabriel Milito, entrenador de Chivas, quiere romper contra el América

Canelo Álvarez confiesa su experiencia haciendo sparring al lado de Boots Ennis previo a su pelea contra Crawford

¿Qué sigue para la Selección Mexicana tras empatar contra Japón y Corea del Sur?

Canelo Álvarez revela si compraría al Atlas: “Soy un hombre de negocios”

Chinguamiga sorprende a sus fans tras aparecer en la previa del México vs Corea del Sur