México

Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

El conductor de la unidad era buscado por las autoridades debido a una infracción de tránsito

Por Luis Contreras

Guardar
La droga asegurada (CBP)
La droga asegurada (CBP)

Agentes fronterizos aseguraron varios paquetes de presunta cocaína que estaba en una camioneta que pretendía entrar de México a Estados Unidos, según las estimaciones de las autoridades se trata de un cargamento con valor de más de 16 millones de pesos.

El vehículo, una camioneta Dodge Durango, fue asegurado cuando pasó por el Puente Internacional Hidalgo, el cual conecta Reynosa, Tamaulipas con las ciudades texanas Hidalgo y McAllen.

Si bien los hechos fueron informados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EEUU el 8 de septiembre, la incautación de la droga fue realizada día antes, el 5 del mismo mes.

Conductor ya era buscado por las autoridades; le encuentran cargamento de droga

El informe señala que un oficial se percató que el chófer de la unidad tenía similitudes con una persona que contaba con orden de arresto derivada de una infracción de tránsito, además, cuando los agentes realizaron una inspección secundaria fue confirmada la orden de captura.

Elementos de CBP realizaron el
Elementos de CBP realizaron el aseguramiento (REUTERS/Loren Elliott/Archivo)

Aunado a ello elementos caninos revisaron el automotor, lo que derivó en el hallazgo de 26 paquetes con presunta cocaína y que dieron un peso de poco más de 30 kilogramos de la sustancia que estaba oculta en la unidad.

Los uniformados interceptaron “$890,700 [dólares] en presunta cocaína oculta dentro de un vehículo", refiere el informe. Dicha cantidad al cambio actual representa más de 16 millones y medio de pesos. La imagen compartida por la CBP muestra los ladrillos color blanco asegurados.

Mientras la CBP aseguró los paquetes con la sustancia y la camioneta, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) detuvo al chofer de la unidad, del cual no fueron revelado mayores detalles.

Ecuador asegura paquetes con cocaína que tenían como destino México

La Policía de Ecuador detalló que el cargamento contaba con sellos adulterados Crédito: X / @LaTintaOax

Por su parte, el mismo 5 de septiembre fue realizada otra incautación de droga en Ecuador. La Policía Nacional de dicho país implementó un operativo que derivó en el hallazgo de un contenedor con destino a México y en el que había casi 300 kilos de cocaína.

Fue en las instalaciones portuarias de Guayaquil que los uniformados encontraron sacos de yute en los que había 300 paquetes con la droga mencionada y que dieron un peso de 298 kilos. Un breve video compartido por las autoridades de Ecuador muestra los paquetes con la sustancia, además de un par de personas aseguradas.

La droga incautada tendría un valor de 13 millones de dólares en el mercado europeo.

Temas Relacionados

CocaínaEEUUTamaulipasNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: La noche de este martes 9 de septiembre

Sigue en vivo todas las novedades, encuentros y alanzas que ocurren dentro del reality más popular de México

La Casa de los Famosos

Tris: jugada ganadora y resultado de los últimos sorteo del 9 de septiembre

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los ganadores de los sorteos de hoy

Tris: jugada ganadora y resultado

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

El comediante se mostró molesto ante la actitud de los medios con la actriz, asegurando que nunca le preguntan por su carrera

Ricardo Pérez explota contra la

Gana Gato: resultados del sorteo 2903

Aquí los resultados del sorteo Gana Gato dados a conocer por la lotería mexicana y descubra si ha sido uno de los ganadores

Gana Gato: resultados del sorteo

Agua sin IVA, la propuesta del PAN para el Paquete Económico 2026

El blanquiazul acusó a Morena de proponer “más impuestos, más deuda y menos apoyo en salud, seguridad y economía familiar”

Agua sin IVA, la propuesta
MÁS NOTICIAS

NARCO

Armas caseras, relojes y una

Armas caseras, relojes y una máquina de carpintería: lo decomisado en el Cereso No.3 de Ciudad Juárez tras revisión

Ubican y destruyen plantío con más de ocho mil plantas de marihuana en Sonora

Junior H, Natanael Cano y Peso Pluma: los famosos que han sido amenazados por el narco

Choca vehículo de la Defensa que trasladaba reos en Tamaulipas: hay al menos 14 heridos

Vinculan a proceso a cinco presuntos miembros del CJNG en Edomex acusados de triple homicidio

ENTRETENIMIENTO

Ricardo Pérez explota contra la

Ricardo Pérez explota contra la prensa por preguntas sobre “chismes” a Susana Zabaleta

Critican a Jezzini por “jugar” con la salud mental y fingir desaparición

La Casa de los Famosos México 2025: Aldo de Nigris, Abelito y ‘El Guana’ compiten por el liderazgo

Fans de Oasis realizan ritual a Tláloc para que no llueva durante los conciertos en CDMX

“Besties con MTV” y “Relatos de la Noche”: Los podcast que están marcando tendencia en Spotify México

DEPORTES

Faitelson señala a Javier Aguirre

Faitelson señala a Javier Aguirre de generar más dudas con el Tri de cara al Mundial 2026

Revelan la fecha en la que se jugaría el México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca en 2026

Este truco con 2 ingredientes les dará brillo a tus muebles de madera

México y Corea del Sur empatan el partido, Santiago Giménez logró marcar en los minutos finales

Por qué César Montes no jugó con la selección mexicana en el amistoso contra Corea del Sur