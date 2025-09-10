Aseguran más de 16 millones de pesos en cocaína en camioneta que pretendía pasar de México a EEUU

La droga asegurada (CBP)

Agentes fronterizos aseguraron varios paquetes de presunta cocaína que estaba en una camioneta que pretendía entrar de México a Estados Unidos, según las estimaciones de las autoridades se trata de un cargamento con valor de más de 16 millones de pesos.

El vehículo, una camioneta Dodge Durango, fue asegurado cuando pasó por el Puente Internacional Hidalgo, el cual conecta Reynosa, Tamaulipas con las ciudades texanas Hidalgo y McAllen.

Si bien los hechos fueron informados por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de EEUU el 8 de septiembre, la incautación de la droga fue realizada día antes, el 5 del mismo mes.

Conductor ya era buscado por las autoridades; le encuentran cargamento de droga

El informe señala que un oficial se percató que el chófer de la unidad tenía similitudes con una persona que contaba con orden de arresto derivada de una infracción de tránsito, además, cuando los agentes realizaron una inspección secundaria fue confirmada la orden de captura.

Elementos de CBP realizaron el aseguramiento (REUTERS/Loren Elliott/Archivo)

Aunado a ello elementos caninos revisaron el automotor, lo que derivó en el hallazgo de 26 paquetes con presunta cocaína y que dieron un peso de poco más de 30 kilogramos de la sustancia que estaba oculta en la unidad.

Los uniformados interceptaron “$890,700 [dólares] en presunta cocaína oculta dentro de un vehículo", refiere el informe. Dicha cantidad al cambio actual representa más de 16 millones y medio de pesos. La imagen compartida por la CBP muestra los ladrillos color blanco asegurados.

Mientras la CBP aseguró los paquetes con la sustancia y la camioneta, la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) detuvo al chofer de la unidad, del cual no fueron revelado mayores detalles.

Ecuador asegura paquetes con cocaína que tenían como destino México

La Policía de Ecuador detalló que el cargamento contaba con sellos adulterados Crédito: X / @LaTintaOax

Por su parte, el mismo 5 de septiembre fue realizada otra incautación de droga en Ecuador. La Policía Nacional de dicho país implementó un operativo que derivó en el hallazgo de un contenedor con destino a México y en el que había casi 300 kilos de cocaína.

Fue en las instalaciones portuarias de Guayaquil que los uniformados encontraron sacos de yute en los que había 300 paquetes con la droga mencionada y que dieron un peso de 298 kilos. Un breve video compartido por las autoridades de Ecuador muestra los paquetes con la sustancia, además de un par de personas aseguradas.

La droga incautada tendría un valor de 13 millones de dólares en el mercado europeo.