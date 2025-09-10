México

Andrea Legarreta defiende a Ángela Aguilar y Christian Nodal tras peticiones para cancelar sus conciertos del 15 de septiembre

Galilea Montijo se posicionó en contra de los ataques entre mujeres

Por Adriana Castillo

(Captura Hoy // IG: @speedynodal)
(Captura Hoy // IG: @speedynodal)

Los conductores del programa ‘Hoy’ compartieron su opinión sobre los constantes ataques que Ángela Aguilar y Christian Nodal reciben en redes sociales desde que hicieron público su romance.

Todo comenzó se transmitió una entrevista de Susana Zabaleta en la sección de espectáculos. En ésta, la cantante desmintió haber visto con desagrado a la intérprete de ‘Mis amigas las flores’ en una reciente presentación en vivo.

Susana Zabaleta fue captada disfrutando
Susana Zabaleta fue captada disfrutando de la presentación en vivo de Ángela Aguilar; su reacción dividió opiniones en redes. (RS)

La primera en hablar al respecto fue Andrea Legarreta, quien no solo aseguró que Susana Zabaleta no hizo gestos de desagrado, también reveló cómo reaccionaron el resto de los asistentes a dicha ceremonia.

“Creo que es demasiado (los ataques contra la pareja). No es que ya sea demasiado, es que desde un principio ha sido muy fuerte el juicio, los ataques. Son unos jóvenes que, más allá de su vida privada, son muy talentosos, que le han dado muchísimo a la música en nuestro país y que bueno”, comentó la conductora.

Y es que ella también acudió como invitada especial, por lo que presenció tanto el talento de la joven intérprete de regional mexicano como las reacciones del público.

(IG: @ldieresmexicanos // @andrealegarreta)
(IG: @ldieresmexicanos // @andrealegarreta)

“La gente que estaba ahí la trató muy bien, le aplaudió divino, se oían muchos bravos para Ángela. Qué pasa con su vida, ya estuvo bueno, que lo arreglen los involucrados”, añadió.

Y compartió una reflexión: “Todos tomamos decisiones equivocadas en algún momento y aprendemos de eso”.

Galilea Montijo no se quedó atrás y se posicionó en contra de los ataques de mujeres a mujeres.

(IG: @andrealegarreta)
(IG: @andrealegarreta)

El ataque de nosotras las mujeres a las mujeres es muy triste porque es terrible, es muy triste. Es su vida personal, a nosotros qué, son ellos”, dijo.

Respecto a la recolecta de firmas para cancelar los conciertos que Christian Nodal y Los Aguilar tienen programados en Morelia y Guadalajara, respectivamente, por las fiestas patrias, Andrea Legarreta comentó:

“Es un gran artista. A quién quieren escuchar, al artista o a su vida privada”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Gobernador de Jalisco reacciona a petición contra concierto de Los Aguilar

En un reciente encuentro con la prensa, el gobernador de Jalisco Pablo Lemus fue cuestionado sobre la recolección de firmar para cancelar el show gratuito de Los Aguilar en Guadalajara por las fiestas patrias.

“Va a continuar el concierto, el contrato está firmado desde hace muchos meses... La gente de Jalisco también quiere escucharlos, su trayectoria les respalda”, declaró.

El mandatario explicó que el show continuará en pie debido a que existe un compromiso contractual y moral con los artistas.

(Captura: change.org)
(Captura: change.org)

“Yo los conozco desde hace muchos años a Pepe, a Ángela, a Leonardo, son grandes personas, es una familia muy bonita. No solamente hay un compromiso contractual, hay un compromiso moral y del cariño de la gente de Jalisco con los Aguilar, así que aquí los vamos a recibir con mucho cariño”, declaró.

El concierto se llevará a cabo el 15 de septiembre en la vía peatonal Paseo Alcalde, luego de que Pablo Lemus Navarro realice la ceremonia del Grito de Independencia.

