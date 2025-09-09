México

Uno de los procesados por delincuencia organizada y presuntamente ligado al CJNG era Policía de Investigación en Jalisco

Registros revisados por Infobae México muestran que dicho hombre aparece en procedimientos sancionatorios

Por Luis Contreras

Las 14 personas capturadas| SSPC
Las 14 personas capturadas| SSPC

Un total de 14 personas que fueron ligadas con actividades de acopio y tráfico de armas para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada.

Los sujetos capturados tenían diferentes funciones dentro de la organización delictiva que era liderada por Héctor Agustín “N”, un hombre apodado Cachorro y quien fue uno de los detenidos.

En la organización había operadores financieros, logísticos y hasta una persona encargada de realizar piezas modificadas para las armas, además de compradores y vendedores de armamento.

Exservidor público es vinculado a proceso

| SSPC
| SSPC

Entre las personas detenidas y recientemente procesadas está un sujeto identificado como Rogelio A. S., quien en su momento fue parte de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco.

Documentos revisados por Infobae México indican que dicho sujeto, quien se desempeñaba como Policía Investigador A. Su nombre aparece en un archivo que registra los procedimientos sancionatorios del año 2015, según parce en los registros de la Contraloría del Estado de Jalisco.

Lo anterior según puede verse en el expediente 325/2015-0. Cuando fueron informadas las detenciones de las 14 personas no había registros sobre las funciones o nivel de implicación de cuatro individuos asegurados: Lilia P. E., Ramón Alonso A. Z. Andrea Rosina C. P. y el exfuncionario mencionado, todos ellos quienes no contaban con orden de aprehensión

A las cuatro personas mencionadas les fueron aseguradas cuatro armas de fuego largas, 27 cortas, cuatro granadas, además de cajas con cartuchos útiles, placas balísticas, cargadores, una motocicleta y siete vehículos.

El arresto de 14 personas fue resultado de operativos realizados en el Estado de México, Nayarit y Jalisco. En total, loas agentes de seguridad catearon 16 inmuebles en las entidades mencionadas.

El CJNG es una organización
El CJNG es una organización criminal con presencia en más de la mitad del territorio mexicano. Es liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho' (Foto: Cuartoscuro)

En otras acciones, en octubre de 2024, el Distrito Medio de Florida, en Estados Unidos, informó sobre acusaciones en contra de seis personas que formaban parte de una red de tráfico de armas de fuego ubicada en la ciudad de DeLand. En dicha ocasión un hombre de 34 años identificado como Ángel Velázquez Delgado, fue acusado de liderar una organización criminal que conseguía armas para el grupo delictivo liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Junto condicho sujeto fueron acusadas otras personas, quienes “compraron armas de fuego de alto calibre en Estados Unidos para revenderlas a los cárteles de la droga mexicanos”, según puede leerse en los registro s judiciales de EEUU.

