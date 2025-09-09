México

Previsión meteorológica en México por región este 9 de septiembre

El clima en México puede variar en la zona sur, norte y centro debido a varios factores geográficos como la latitud y altitud

Por Infobae Noticias

Guardar
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN)
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 9 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 9 de septiembre

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; muy fuertes en Durango, Colima y Michoacán; chubascos en Sonora y Chihuahua; así como lluvias aisladas en la península de Baja California. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. A su vez, el sistema frontal núm. 2 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con divergencia, generando lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas; y muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí; todas las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, además de una nueva onda tropical (núm. 31) que se aproximará a la península de Yucatán, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país y con posible caída de granizo en el centro del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían rebasar los 40 °C en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

El clima puede variar en
El clima puede variar en cada zona o región del país. (Imagen ilustrativa Infobae)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y este), Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Chiapas (noreste y sur) y Tabasco (este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Chihuahua. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa norte), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango (occidente), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

La Casa de los Famosos México en vivo: Guana elige cerrar la habitación de Noche

Los habitantes ahora convivirán juntos en una sola habitación

La Casa de los Famosos

Hacienda entrega Paquete Económico 2026 a la Cámara de Diputados: Prevén más inversión social y alza de impuestos a refrescos y tabaco

El Proyecto de Presupuesto, la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal se entregaron con retraso al Congreso

Hacienda entrega Paquete Económico 2026

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris de hoy 8 de septiembre

El sorteo de Tris se realiza cinco veces al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Estos son los resultados de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los resultados

Reportan 16 mineros atrapados tras accidente en mina de carbón en Sabinas, Coahuila

Las autoridades activaron el protocolo de emergencia y confirmaron que los trabajadores cuentan con oxígeno

Reportan 16 mineros atrapados tras

Liberan a tres músicos en Edomex que fueron señalados de pertenecer a la Familia Michoacana

Los tres sujetos no fueron vinculados a proceso por falta de pruebas

Liberan a tres músicos en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno de los procesados por

Uno de los procesados por delincuencia organizada y presuntamente ligado al CJNG era Policía de Investigación en Jalisco

Detención de cuatro personas revela presunta alianza entre célula del CJNG con grupo criminal de Morelos

Cuáles eran los señalamientos contra el capitán de la Marina hallado sin vida en Altamira, Tamaulipas

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo: Guana elige cerrar la habitación de Noche

Ricardo Peralta responde a Galilea Montijo sobre las medidas de su cintura

Tierra de los muertos: fecha, lugar y cartel del festival de electrónica

Fuerza Regida lidera el ranking Apple México: las mejores canciones para escuchar en en cualquier momento

Angélica Vale recuerda que un famoso vecino se la pasaba fumando marihuana y por eso se tuvo que mudar

DEPORTES

Cuauhtémoc Blanco le pide a

Cuauhtémoc Blanco le pide a Chicharito Hernández que se retire del futbol: “Ya le cuesta”

Quién es el comentarista de Fox Sports que habría rechazado contrato con TUDN para el Mundial 2026

Christian Martinoli y Luis García superan a TUDN en el rating de la transmisión México vs Japón

Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur por lesión; así lo explicó Javier Aguirre

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores