Previsión meteorológica en México por región este 9 de septiembre

Aunque se trate de un mismo país, la temperatura y el ambiente puede variar considerablemente en México. Especialistas de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) indican que existen por lo menos siete climas predominantes en el territorio.

Cálido subhúmedo, seco y semiseco, muy seco o seco desértico; con menor superficie los climas: cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío con la mínima superficie, son los tipos de climas que dominan en el territorio nacional.

Dependiendo de la estación del año puede haber lluvias, chubascos, días soleados o incluso más de un tipo en un mismo día, por lo que a continuación se encuentra el pronóstico de este 9 de septiembre.

Pronóstico del tiempo para este 9 de septiembre

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias puntuales intensas en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; muy fuertes en Durango, Colima y Michoacán; chubascos en Sonora y Chihuahua; así como lluvias aisladas en la península de Baja California. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. A su vez, el sistema frontal núm. 2 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con divergencia, generando lluvias puntuales intensas en Nuevo León y Tamaulipas; y muy fuertes en Coahuila y San Luis Potosí; todas las lluvias podrían acompañarse con descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila y Nuevo León. Por otra parte, un canal de baja presión en el sureste mexicano, el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, además de una nueva onda tropical (núm. 31) que se aproximará a la península de Yucatán, propiciarán lluvias fuertes a muy fuertes en dichas regiones, pronosticándose lluvias puntuales intensas en Chiapas y Tabasco. Asimismo, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, además de divergencia, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país y con posible caída de granizo en el centro del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán, con temperaturas que podrían rebasar los 40 °C en zonas de Baja California, Sonora y Sinaloa. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste y este), Sinaloa (sur), Nayarit, Jalisco (oeste), Chiapas (noreste y sur) y Tabasco (este). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Colima, Michoacán, Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Guerrero. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora y Chihuahua. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Baja California Sur. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Sonora (costa), Sinaloa (costa norte), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Oaxaca y Chiapas. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora (noroeste, centro y sur) y Sinaloa (norte y centro). Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Chihuahua, Durango (occidente), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del martes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

El clima en México continúa mostrando su diversidad y complejidad, con fenómenos que van desde olas de calor hasta lluvias torrenciales. Mantenerse informado y preparado es esencial para mitigar los efectos que estos cambios pueden traer.

Consultar las actualizaciones meteorológicas y seguir las recomendaciones de las autoridades puede marcar la diferencia en el bienestar de la población. Las variaciones en las condiciones climáticas exigen una respuesta adaptada a cada región del país.

Es importante seguir monitoreando las previsiones del tiempo y estar atentos a cualquier alerta emitida por las autoridades. La preparación y la información son las mejores herramientas para enfrentar de manera efectiva los retos climáticos que se nos presenten.