Pensión Mujeres Bienestar: ¿Quiénes reciben hoy 9 de septiembre su depósito?

El programa sigue avanzando en la entrega del quinto pago y corresponde a un grupo específico de beneficiarias recibir los 3 mil pesos

La Pensión Mujeres Bienestar 2025, uno de los programas sociales prioritarios de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, continúa con su calendario oficial de pagos correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

El apoyo consiste en un depósito de 3 mil pesos cada dos meses, dirigido a mujeres de entre 60 y 64 años de edad, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Este estímulo económico tiene como finalidad reconocer y respaldar a las mujeres adultas mayores que aún no acceden a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, la cual comienza a partir de los 65 años y que en 2025 otorga 6 mil 200 pesos bimestrales.

¿Quiénes reciben su pago este martes 9 de septiembre?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, que encabeza Ariadna Montiel Reyes, este martes 9 de septiembre corresponde el turno a las beneficiarias cuya CURP inicia con la letra G.

La Pensión Mujeres Bienestar 2025 avanza con la entrega del quinto depósito del año, correspondiente al bimestre septiembre-octubre

El pago se deposita de manera directa en la Tarjeta del Banco del Bienestar, evitando intermediarios y garantizando que los recursos lleguen de forma segura y oportuna a cada derechohabiente.

Calendario de pagos de la semana del 8 al 12 de septiembre

La distribución de la pensión para este quinto bimestre del año sigue un orden alfabético para mantener un proceso ordenado y transparente. Así se desarrollará esta semana:

Martes 9 de septiembre: letra G

Miércoles 10 de septiembre: letras H, I, J, K

Jueves 11 de septiembre: letra L

Viernes 12 de septiembre: letra M

Consideraciones para las beneficiarias

La Secretaría del Bienestar recordó que no es necesario retirar el dinero el mismo día en que se refleja el depósito, ya que el recurso permanece seguro en la cuenta bancaria. Además, las mujeres que realizaron su registro durante agosto de 2025 no recibirán este pago todavía, pues la entrega de sus tarjetas continúa en proceso.

Una vez que cumplan 65 años de edad, las beneficiarias serán incorporadas automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, lo que les permitirá acceder a un monto mayor de apoyo económico bimestral.

La Secretaría de Bienestar informó que del 1 al 31 de octubre de 2025 se llevará a cabo la entrega de las Tarjetas Bienestar destinadas a las beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar, un programa dirigido a mujeres de 60 a 64 años que realizaron su registro en agosto pasado.

Con este esquema, la Pensión Mujeres Bienestar refuerza la política social del Gobierno de México, destinada a reducir la brecha de desigualdad y garantizar un ingreso básico a miles de mujeres en todo el país.