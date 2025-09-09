México

López Rabadán resalta pluralidad y liderazgo femenino en el Congreso: “Privilegiaré la palabra y la verdad”

La presidenta de la Cámara de Diputados aseguró que su gestión buscará resultados más allá del conflicto político; reafirmó su compromiso con el reglamento y la ley durante los procesos legislativos

Por Andrés García S.

Kenia López Rabadán (al centro)
Kenia López Rabadán (al centro) recibió el proyecto de presupuesto para 2026, este lunes 8 de septiembre. (Crédito: Reuters)

Kenia López Rabadán, presidenta de la Cámara de Diputados, aseguró que su gestión se enfocará en fortalecer la legalidad, el debate y la construcción de acuerdos. Además, subrayó que su objetivo es mostrar imágenes de legisladores trabajando más allá de los conflictos y las confrontaciones, buscando resultados concretos en beneficio del país.

La diputada enfatizó que dará prioridad al cumplimiento de la ley y del reglamento interno del Congreso para garantizar que el proceso legislativo se conduzca de manera ordenada y honorable. “Yo hoy tengo un objetivo concreto y es prestigiar a la política”, afirmó, en una entrevista con Noticias del Congreso.

López Rabadán también destacó la relevancia del liderazgo femenino en la política nacional. Señaló que actualmente dos mujeres presiden el Congreso, y consideró que esta presencia de género y pluralidad será histórica para el país. “Es tiempo de mujeres, vamos a buscar desde nuestras trincheras hacer lo mejor para México”, afirmó.

La legisladora subrayó que su enfoque no se limita a la representación simbólica, sino que busca impulsar resultados legislativos tangibles. Aseguró que privilegiará la palabra, la verdad y el diálogo como herramientas para alcanzar consensos y construir políticas efectivas.

Con esta estrategia, López Rabadán pretende consolidar un estilo de liderazgo centrado en la legalidad y la transparencia, así como en la eficiencia del trabajo legislativo, dejando de lado los conflictos internos.

López Rabadán inició su gestión
López Rabadán inició su gestión como presidenta de la Cámara de Diputados el pasado 2 de septiembre. (Crédito: X | @kenialopezr)

Trabajos legislativos sin protagonismo

López Rabadán inició su gestión como presidenta de la Cámara de Diputados, el pasado 2 de septiembre, con el compromiso de conducir los trabajos legislativos sin protagonismo ni confrontaciones. Enfatizó que su papel será garantizar el respeto a la pluralidad de posiciones y no generar debate desde la Mesa Directiva.

“Garantizo que el debate no surgirá desde la Presidencia, el debate se dará entre las posiciones y entre las propuestas. El protagonismo no debe ser generado por un presidente de un cuerpo colegiado”, declaró a medios de comunicación.

La legisladora señaló que su estilo combativo no definirá su desempeño como presidenta, ya que su conducción estará guiada por principios legales y éticos. En este sentido, se comprometió a respetar a todos los oradores, sin importar que no comparta sus planteamientos.

López Rabadán reconoció que su llegada a la presidencia de San Lázaro fue resultado de un proceso complejo, pero aseguró haber dado su palabra a los coordinadores parlamentarios de que actuará con apego a la institucionalidad. Subrayó que su reto central será que los 500 diputados se sientan representados en un entorno político polarizado.

“La pluralidad política es nuestra mayor riqueza y, desde esta Presidencia, velaré para que todas las voces sean escuchadas con respeto y responsabilidad. En esta presidencia, el único protagonismo lo tendrá la palabra; la palabra libre y plural. Y porque creo en la palabra, en ello empeño la mía”, explicó en una publicación en su cuenta de X.

