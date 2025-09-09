Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas nueve alcaldías para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este martes 9 de septiembre, en sus redes sociales oficiales.

Señaló que en nueve alcaldías de la Ciudad de México podrían presentarse fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a estas demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre por este pronóstico y la fecha indicada anteriormente.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 9 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las nueve alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las nueve alcaldías de la Ciudad de México para este martes 9 de septiembre será de las 14:50 a las 01:00 horas del miércoles 10 .

En estas alcaldías de CDMX se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.