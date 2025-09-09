México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas nueve alcaldías para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre

Las fuertes precipitaciones esperadas podrían estar acompañadas de granizo, advirtió Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro

Continuarán las fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre en algunas zonas de la Ciudad de México, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial publicado este martes 9 de septiembre, en sus redes sociales oficiales.

Señaló que en nueve alcaldías de la Ciudad de México podrían presentarse fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a estas demarcaciones que resultarán afectadas o vivir en ellas.

Las fuertes lluvias podrían estar
Las fuertes lluvias podrían estar acompañadas de granizo para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México emitió alerta amarilla por fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre por este pronóstico y la fecha indicada anteriormente.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados por las fuertes lluvias pronosticadas para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este martes 9 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las nueve alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las nueve alcaldías de la Ciudad de México para este martes 9 de septiembre será de las 14:50 a las 01:00 horas del miércoles 10 .

En estas alcaldías de CDMX
En estas alcaldías de CDMX se prevén fuertes lluvias para la tarde y noche de este martes 9 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

