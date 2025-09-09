México

Liberan a tres músicos en Edomex que fueron señalados de pertenecer a la Familia Michoacana

Los tres sujetos no fueron vinculados a proceso por falta de pruebas

Por Luis Contreras

Las tres personas liberadas (SSEM)
Las tres personas liberadas (SSEM)

El pasado 31 de agosto las autoridades del Estado de México informaron el arresto de tres personas por su presunta responsabilidad den actividades de extorsión. Incluso el informe de los hechos señalaba que los capturados serían integrantes de un grupo criminal con orígenes en Michoacán. Días después, los individuos fueron liberados por falta de pruebas.

Se trata de Aldo “N” de 27 años de edad, Iván “N” de 19 años y Gerardo “N” de 28 años, quienes son identificaos como músicos. Reportes de medios locales indican que los tres fueron exonerados y salieron del penal de Santiaguito en Almoloya de Juárez el pasado 5 de septiembre.

Dichos sujetos no fueron vinculados a proceso luego de que una jueza determinó que no había pruebas suficientes para acusarlos del delito de extorsión. En un primer momento la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM) los había relacionado con acciones de cobro de piso por cinco mil pesos.

El portal La Jornada Estado de México recoge parte de las reacciones de los familiares que acompañaron la salida del penal de los tres individuos.

Les fue asegurado un celular
Les fue asegurado un celular (SSEM)

Sabíamos que eran inocentes porque de hecho antes de que llegaran aquí ya había muchos videos, muchas imágenes en todas las redes sociales, como se dieron la situación”, aseguró uno de los asistentes.

La defensa compartió datos que demostraron que la situación fue originada por una cuestión de tránsito y no por actividades de extorsión.

Cabe recordar que desde el 2 y 3 de septiembre personas cercanas a los, en ese momento, detenidos, se manifestaron a las afueras de los juzgados de Toluca.

Iván, el sujeto detenido más joven de los tres, se quitó la ropa al salir del penal, posteriormente a dichas prendas se les prendió fuego.

Detenidos acusados de extorsión

Fue a finales agosto que las autoriades mexiquenses compartieron un informe sobre el arresto de los tres sujetos. El archivo refiere una denuncia por parte de una personas a la que le exigieron el pago de cinco mil pesos, lo anterior por parte de individuos que se presentaron como integrantes de un grupo delictivo de Michoacán.

La persona denunciante señaló que los sospechosos viajaban en un auto Nissan blanco y proporcionó la dirección hacia donde se habían ido. Por lo anterior fue implementado un operativo de búsqueda que culmin´0o con el hallazgo de un vehículo con las características señaladas, razón por la que fueron detenidos los tres sujetos recientemente liberados.

