La calificadora S&P ratifica en “BBB” la calificación crediticia de México

México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana

Por Omar Tinoco Morales

La agencia destaca la estabilidad de las finanzas públicas mexicanas y una deuda soberana controlada para los próximos años. REUTERS/Charles Platiau

La Secretaría de Hacienda aseguró que el acceso de México a los mercados financieros internacionales continuará en condiciones favorables tras la ratificación de su calificación crediticia por parte de la calificadora Standard & Poor’s (S&P).

La firma decidió mantener en “BBB” la calificación de México, dos escalones por encima del umbral mínimo de grado de inversión.

La agencia subrayó que el país conservará finanzas públicas estables y una carga de deuda soberana controlada durante los próximos dos años, gracias a una gestión macroeconómica cautelosa que contempla una política monetaria prudente y el regreso a déficits fiscales moderados.

Con este anuncio, México mantiene el grado de inversión con las ocho agencias que evalúan su deuda soberana.

La deuda neta del sector público mexicano se mantendrá en torno al 50% del PIB en 2025, según S&P. FOTO: Jeoffrey Guillemard/Bloomberg

De acuerdo con S&P, el marco institucional mexicano proporciona estabilidad política y respalda la aplicación de políticas fiscales y monetarias prudentes, apoyadas por un régimen de tipo de cambio flexible.

La calificadora señaló que varios años de disciplina monetaria y el desarrollo de los mercados de capital locales han fortalecido la flexibilidad monetaria del país, lo que ha sido determinante para la solidez crediticia soberana.

Estos elementos han permitido mantener la confianza de los inversionistas y el acceso a los mercados globales de capital.

La agencia prevé que la administración federal gestionará de manera pragmática las diferencias con Estados Unidos en temas comerciales y migratorios, entre otros, con el objetivo de preservar la estabilidad económica y mantener la profunda integración entre ambas economías.

Además, S&P resaltó que una gestión fiscal prudente permitirá reducir el déficit del sector público en 2025 y mantenerlo contenido en los años siguientes, lo que contribuirá a estabilizar la carga de la deuda soberana.

Según las estimaciones de la agencia, la deuda neta del sector público se ubicará en torno a 50% del PIB en 2025 y en los próximos años.

S&P indicó que los pasivos contingentes son limitados, aunque anticipa que podría ser necesario un apoyo extraordinario para Pemex y la CFE en caso de requerirse.

La calificadora también valoró el pragmatismo y la disposición de la administración actual para colaborar con el sector privado en la promoción del crecimiento económico.

En este sentido, destacó el Plan México, un programa orientado a impulsar la inversión y el empleo, al tiempo que refuerza la política de seguridad y la coordinación institucional.

S&P proyecta que una tendencia descendente en las tasas de interés, junto con un aumento de inversiones derivadas del nearshoring, contribuirán a elevar el potencial de crecimiento económico en el mediano plazo.

