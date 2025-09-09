De la NFL al rescate animal: la historia del jugador que salvó a 19 perros de la eutanasia

Khalil Shakir y su esposa Sayler han participado activamente en rescates de perros en Nueva York, incluyendo la adopción de Missy, una perra rescatada que reforzó su compromiso con el bienestar animal. (Facebook: Nickel City Canine Rescue)

Khalil Shakir, receptor abierto de los Bills de Buffalo, mostró su apoyo más allá del campo al unirse a Nickel City Canine Rescue, una organización local dedicada a salvar caninos en situación crítica.

El ala abierta participó en la transferencia de 19 perros que se encontraban en el Refugio de Animales del Condado de Clarke, un centro que, debido a la falta de espacio, se ve obligado a aplicar la eutanasia. Sin embargo, gracias a su intervención, estas criaturas recibieron una segunda oportunidad para encontrar un nuevo hogar.

El albergue y Shakir compartieron en redes sociales un video sobre el acontecimiento , el cual se viralizó rápidamente y atrajo la atención de fanáticos, organizaciones y amantes de los canes, quienes destacaron la acción como un ejemplo de solidaridad y compromiso que va más allá del deporte.

El compromiso familiar con los animales

Esta no es la primera vez que Khalil Shakir y su esposa, Sayler, colaboran en rescates pues de acuerdo con ESPN, en mayo pasado participaron en una misión para salvar a 26 cachorros.

La pareja ha mantenido una participación activa y constante en rescates de perros y en la promoción del bienestar animal, con un especial compromiso dentro de la comunidad oeste del estado de Nueva York.

El año pasado, la familia de Shakir adoptó a Missy, una perra rescatada del mismo refugio donde colaboraron para salvaron a los animales en riesgo de eutanasia, consolidando así su compromiso con la protección y el bienestar animal.

Evento de adopción une a la comunidad y salva decenas de perros

La Fundación de la Familia Shakir celebró un evento de adopción de mascotas, con la participación de ocho refugios locales y la asistencia de varios compañeros de equipo de los Bills, además de numerosos miembros de la comunidad. Durante la jornada, dieciocho perros encontraron un nuevo hogar, mientras que el otro fue adoptado al día siguiente.

En el evento, el refugio informó a Shakir que un grupo de canes llegaría al día siguiente para ser trasladados y recibir atención: “A Shakir se le iluminaron los ojos! Dijo que le encantaría volver a ayudar”, relató un representante de Nickel City Canine Rescue, resaltando la emoción y disposición del receptor para continuar apoyando la causa.

Para ayudar con la llegada y traslado de los cachorros, el receptor abierto estuvo acompañado por su madre, Mona, y dos de sus mejores amigos, sumando un equipo comprometido con la labor de rescate.

El premio Walter Payton y la importancia de la labor social en la NFL

Este galardón se otorga anualmente al jugador que destaca tanto por su excelencia en el campo de juego como por su compromiso y servicio a la comunidad.

Este reconocimiento lleva el nombre de Walter Payton, legendario corredor de los Chicago Bears, quien es recordado no solo por su extraordinario talento dentro del campo, sino también por su integridad y dedicación fuera de él

Cada temporada, un jugador por cada uno de los 32 equipos es nominado, y un panel de jueces, que incluye al comisionado de la NFL, la viuda de Walter Payton y ganadores anteriores, selecciona al ganador.

El premio incluye una donación de 250,000 dólares para la obra de caridad que el jugador elija, mientras que los otros finalistas reciben donaciones menores para causas similares.

La labor social para la liga es muy importante, ya que aprovecha su enorme influencia para generar un impacto positivo en las comunidades donde está presente, impulsando iniciativas y programas enfocados en promover diferentes causas como: la inclusión, la equidad y la justicia social, así como en mejorar la educación, la salud, entre otras causas.