Comisiones del Senado fortalecen legislación contra discriminación por identidad sexual

Personas asistentes a la marcha anual del Orgullo, el pasado 28 de junio. (Crédito: Reuters)

Las comisiones unidas de Igualdad de Género y de Estudios Legislativos Segunda del Senado prevén aprobar hoy un dictamen que reforma 28 leyes y códigos de impacto nacional para proteger a las personas por su orientación sexual, identidad o expresión de género. La reforma establece penas de hasta tres años de prisión para quienes atenten contra la dignidad humana o vulneren los derechos de estas personas.

El proyecto amplía la protección a toda la población, desde menores de edad hasta adultos mayores. La modificación al artículo 39 de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes precisa que los menores tienen derecho a no ser sujetos de discriminación ni a la restricción de sus derechos por origen étnico, nacional o social, idioma, edad, género, preferencia u orientación sexual, identidad o expresión de género, estado civil, religión, opinión, condición económica, discapacidad o cualquier otra condición atribuible a ellos o a sus familiares.

El dictamen enfatiza la necesidad de diferenciar entre orientación sexual e identidad y expresión de género. La orientación sexual se define como la capacidad de una persona para sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra. Por su parte, la identidad de género refiere a la identificación personal de cada individuo con un género, que puede coincidir o no con su sexo al nacer, y la expresión de género se manifiesta en la forma en que cada persona comunica su identidad.

Las comisiones señalaron que la discriminación hacia la comunidad LGBTQ+ puede manifestarse de múltiples formas, desde lenguaje ofensivo, acoso y hostigamiento, hasta la negación de empleo o atención sanitaria, y puede escalar a violencia extrema e incluso homicidios. En su exposición de motivos, indicaron que la reforma busca eliminar cualquier forma de discriminación hacia personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer, intersexuales, asexuales y otras identidades diversas.

El dictamen cita a Amnistía Internacional para señalar que los tratos discriminatorios pueden basarse en orientación sexual, identidad de género o características sexuales. Los senadores responsables de la iniciativa destacan que la protección legal que se propone no solo establece sanciones, sino que también amplía la cobertura de los derechos humanos, garantizando su respeto en todos los ámbitos, incluyendo la educación, el trabajo, la salud y la vida familiar.

Participante de la marcha del Orgullo, el 28 de junio. (Créditos: Cuartoscuro)

Entre las propuestas clave de la reforma se encuentran la protección de todas las edades frente a la discriminación por identidad sexual, la aplicación de sanciones penales a quienes atenten contra la dignidad humana y la consolidación de la distinción entre orientación sexual y identidad y expresión de género. Estas medidas buscan fortalecer el marco jurídico nacional y garantizar que los derechos de la comunidad LGBTQ+ estén plenamente reconocidos y protegidos.

La aprobación de este dictamen representaría un paso significativo en la legislación mexicana en materia de derechos humanos y diversidad sexual, al integrar un enfoque amplio y transversal de la protección contra la discriminación, desde la infancia hasta la adultez mayor.