México

Clima en Puerto Vallarta: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Por Infobae Noticias

Guardar
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

A causa del cambio climático, las alteraciones en el estado del tiempo son más constantes lo que provoca que, en un solo día, puedan registrarse altas temperaturas, lluvias constantes, así como fuertes heladas; lo mejor es tomar precauciones y conocer el pronóstico del clima para este martes 9 de septiembre en Puerto Vallarta.

Durante el día la temperatura llegará a un máximo de 32 grados, la probabilidad de lluvia será del 68%, con una nubosidad del 100%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 18 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se espera que alcancen un nivel de hasta 4.

Para la noche, la temperatura alcanzará los 24 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 85%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento serán de 18 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Puerto Vallarta (Imagen ilustrativa Infobae)

Así es el clima en Puerto Vallarta

Puerto Vallarta, uno de los principales destinos turísticos del estado de Jalisco, posee un clima semicálido subhúmedo debido a su cercanía con la cordillera de la Sierra Madre Occidental y el océano Pacífico.

En el verano las temperaturas oscilan entre los 25 y los 32 grados y puede haber abundancia pluvial, mientras que en el invierno el termómetro baja a los 17 grados y marca máximas de 27 grados, siendo una zona atractiva incluso para las ballenas jorobadas que migran de las gélidas aguas árticas.

El clima de Puerto Vallarta
El clima de Puerto Vallarta lo hace uno de los lugares turísticos más importantes de México. (Cuartoscuro)

Dónde está el mejor clima de México

México es un país beneficiado, pues su ubicación geográfica (su salida al mar Caribe, al océano Pacífico y la división que le hace el Trópico de Cáncer) lo convierte en una zona megadiversa, siendo hogar de al menos el 12% de las especies del mundo, siendo 12 mil de ellas endémicas.

Aunque el Trópico de Cáncer parte al país en dos zonas climáticas –una templada y otra tropical– lo cierto es que la altitud, latitud y la distribución de tierra y agua hacen que en el territorio nacional se identifiquen hasta siete tipos de clima: cálido subhúmedo, seco, semiseco, seco desértico, cálido húmedo, templado subhúmedo, templado húmedo y frío.

En este panorama, no es extraño que en las partes altas de Chihuahua el termómetro alcance los -30 grados de temperatura, mientras que en el desierto de Mexicali, igual al norte del país, ascienda hasta registrar 50 grados centígrados.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, la temperatura promedio anual del país es de 19 grados, sin embargo, hay ciudades como Mexicali, Culiacán, Ciudad Juárez, Hermosillo, Torreón, Saltillo y Monterrey en donde las temperaturas son extremadamente altas.

Como prueba de ello está San Luis Río Colorado, una ciudad ubicada en Sonora y que se encuentra en los límites del Gran Desierto de Altar de Baja California y el estado de Arizona y que es bien conocida por poseer el récord de la temperatura más alta registrada en el país, luego de que el 6 de julio de 1966 el termómetro subió hasta marcar los 58.5 grados centígrados.

En contraste, la temperatura más baja registrada en la historia fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta marcar -25 grados en el municipio chihuahuense de Madero.

Sin embargo, esta variedad de climas se han visto afectados en los últimos años por el calentamiento global y expertos prevén un futuro desalentador para el país con una reducción considerable de aguas pluviales anuales y un aumento considerable de las temperaturas.

Los estragos ya han comenzado a hacerse notorios con afectaciones a los agricultores y ganaderos debido a las sequías o las graves inundaciones, mientras que en las épocas de calor se ha visto un aumento en la cantidad de contingencias ambientales en las principales ciudades, como es el caso de la capital mexicana.

Temas Relacionados

Clima en MéxicoClimaPuerto VallartaJaliscomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Universidad Nacional Rosario Castellanos inaugura su campus en Naucalpan

El ciclo escolar inicia en Naucalpan con 800 estudiantes inscritos en diez licenciaturas estratégicas para el desarrollo nacional

Universidad Nacional Rosario Castellanos inaugura

Así fue el Grito de Independencia durante la Invasión Estadounidense en 1847

En ese año la bandera de las barras y las estrellas ondeaba en el Palacio Nacional

Así fue el Grito de

Las últimas previsiones para Mazatlán: temperatura, lluvias y viento

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Las últimas previsiones para Mazatlán:

Bahía de Banderas: el pronóstico del clima para este 9 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el territorio mexicano fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Bahía de Banderas: el pronóstico

Prepárase antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Santiago Ixcuintla este 9 de septiembre

La temperatura más alta registrada en el país fue la del 6 de julio de 1966, cuando el termómetro subió hasta los 58.5 grados

Prepárase antes de salir: Este
MÁS NOTICIAS

NARCO

Uno de los procesados por

Uno de los procesados por delincuencia organizada y presuntamente ligado al CJNG era Policía de Investigación en Jalisco

Detención de cuatro personas revela presunta alianza entre célula del CJNG con grupo criminal de Morelos

Cuáles eran los señalamientos contra el capitán de la Marina hallado sin vida en Altamira, Tamaulipas

Caen dos sujetos con casi 300 millones de pesos en metanfetamina en bolsas de “residuos peligrosos” en Sonora

Hallan muerto a Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, implicado en red de huachicol

ENTRETENIMIENTO

Festival de Cine Antropológico 2025:

Festival de Cine Antropológico 2025: fecha y sede del evento cultural

Las mejores melodías para escuchar en Apple México en cualquier momento y lugar

Yurem, amigo de Guana, pide salida del comediante de La casa de los famosos México: “Ya me hartó”

Qué serie ver esta noche en Netflix México

Burrita Burrona explota contra producción de La Casa de los Famosos México por excluir a Turbulence: “El cochinero que hacen”

DEPORTES

Quién es el comentarista de

Quién es el comentarista de Fox Sports que habría rechazado contrato con TUDN para el Mundial 2026

Christian Martinoli y Luis García superan a TUDN en el rating de la transmisión México vs Japón

Edson Álvarez no jugará en el México vs Corea del Sur por lesión; así lo explicó Javier Aguirre

A esto se dedicará Canelo Álvarez cuando se retire del boxeo para ayudar a jóvenes peleadores

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana