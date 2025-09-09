Angélica Vale recuerda que un famoso vecino se la pasaba fumando marihuana y por eso se tuvo que mudar

Angélica Vale decidió mudarse de su departamento en Los Ángeles por el fuerte olor a marihuana proveniente del apartamento de su vecino, el cantante CeeLo Green (Crédito: Cuartoscuro)

El recuerdo de una convivencia inesperada marcó la llegada de Angélica Vale a Los Ángeles. La actriz y conductora mexicana relató en su programa de radio cómo el fuerte olor a marihuana proveniente del apartamento de su vecino, el cantante CeeLo Green, la llevó a tomar la decisión de mudarse para proteger la salud de su hija recién nacida.

“Me salí de ahí corriendo”, confesó la artista, quien no imaginaba que compartir edificio con una estrella internacional se convertiría en una experiencia tan incómoda.

Al instalarse en un edificio del centro de Hollywood, Angélica Vale se mostró entusiasmada por la idea de tener como vecino a una figura reconocida. Sin embargo, la convivencia pronto se tornó complicada.

Según relató en “La Vale show”, el intérprete de “Forget You” residía justo en el piso superior, y el consumo frecuente de marihuana por parte del músico generaba un olor persistente que, a través del sistema de aire acondicionado, invadía su departamento.

La actriz mexicana priorizó la salud de su hija recién nacida ante la constante exposición al humo de marihuana en su hogar (Foto: Instagram)

“El señor tenía un pequeño problema, fumaba harta mary jane y entonces por el aire acondicionado se metía todo el olor a mi departamento”, explicó la actriz.

La preocupación principal de Angélica Vale surgió al notar que su hija, entonces un bebé, estaba expuesta de manera constante al humo. Esta situación la llevó a priorizar el bienestar de su familia y buscar un nuevo hogar.

“Yo decía: ‘mi hija va a amar este olor. ¿Qué onda?’”, recordó con humor, aunque admitió que la decisión de mudarse fue inmediata ante la imposibilidad de pedirle al músico que moderara su hábito. “No sabía cómo decirle al buen hombre que bajara un poco el ritmo con sus fumaderas”, relató.

CeeLo Green, reconocido cantante y exjuez de 'The Voice', fue el vecino que motivó la mudanza de Angélica Vale debido a su consumo frecuente de marihuana (Reuters)

A pesar de las molestias, la actriz no dejó de resaltar la amabilidad de CeeLo Green durante el tiempo que compartieron edificio. Incluso bromeó sobre los efectos del humo en su vida cotidiana: “Nos la pasamos muy bien mi hija y yo, nos daba mucha hambre y mucha risa. Andábamos de muy buen humor”, comentó en tono distendido.

Para Angélica Vale, el único inconveniente real fue el consumo de marihuana, que hizo inviable la convivencia.

Tras aquel episodio, Angélica Vale optó por mudarse a otro lugar en Los Ángeles, donde actualmente reside junto a su esposo Otto Padrón y sus dos hijos.

La actriz ha reiterado que la seguridad y el bienestar de su familia son su prioridad, motivo por el cual no dudó en cambiar de residencia para evitar que su hija continuara expuesta al humo de marihuana.

CeeLo Green, cuyo nombre real es Thomas DeCarlo Callaway, es un reconocido cantante, rapero, compositor y productor nacido en Atlanta en 1974.

La experiencia llevó a Angélica Vale a buscar un nuevo hogar en Los Ángeles, donde actualmente vive con su esposo Otto Padrón y sus dos hijos. (Foto: @angelicavaleoriginal/ Instagram)

Integrante del grupo Goodie Mob, ha colaborado con artistas como Carlos Santana, OutKast y Black Eyed Peas. Su carrera incluye premios Grammy por éxitos como “Forget You” y “Closet Freak”, además de su participación como juez en el programa “The Voice” junto a Christina Aguilera, Blake Shelton y Adam Levine.