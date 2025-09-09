México

Agosto de 2025 es el mes más seguro desde 2012 en CDMX, afirma Clara Brugada

De acuerdo con el informe presentado, homicidios, feminicidios y delitos de alto impacto van a la baja

Por Guadalupe Fuentes

Durante la presentación del Informe de Seguridad Ciudadana del mes de agosto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, mencionó que este mes ha sido el más seguro desde 2012 en la capital, además, se ha registrado la baja en delitos de alto impacto.

“Agosto de 2025 es el mes más seguro y con menos incidencia delictiva desde 2012 y es el segundo mes con menos homicidios en 13 años, delito que en comparación a 2019 ha disminuido 50%”, se indicó en un boletín sobre la presentación del informe.

Mientras que en la conferencia sobre el tema, Brugada afirmó: “Si se compara de enero a agosto de 2025 contra el mismo periodo de 2024 hubo una reducción del delitos de alto impacto del 12 por ciento y si se compara con el 2019, la reducción es del 60 por ciento, y no solo eso, también se convierte en el mes más seguro”.

En el informe se menciona que los delitos de alto impacto redujeron un 18% en comparación con agosto de 2024. Además se mencionó que en comparación con la cantidad de delitos que se registraron durante 2019, se ha visto una reducción del 60%. Por otra parte, se aseguró que los feminicidios redujeron un 47%,mientras que el robo de vehículos continúa a la baja, con una reducción de casi el 50% en comparación con agosto de 2019.

La Fiscal General de Justicia, Bertha Alcalde Luján, indicó que en el 2024 hubo 47 casos de feminicidio y en 2025 van 25 lo cual indica un 45.8% menos de feminicidios.

Por otra parte se dio a conocer la detención de al menos 6 mil personas por delitos de alto impacto, recordando que todos estos son aquellos que desestabilizan la percepción de seguridad, generan temor y afectan la integridad de quienes los sufren, así como a quienes les rodean. Tales como los delitos de secuestro, extorsión, violaciones, robo con violencia, feminicidios y homicidios dolosos.

En la cantidad de secuestros dados a conocer, durante agosto de 2024 se tiene contabilizados 9, mientras que hasta agosto de este año, se han registrado 6; lo que indica un 33% menos. En el delito de violación se indicó que durante el año pasado se cometieron 1,705, mientras que en lo que va del año se han registrado 1,450, es decir, una reducción del 15%.

En tanto a la incidencia delictiva y la cantidad de homicidios dolosos registrados, se mencionó que en 2024 hubo cerca de 581 casos, mientras que hasta agosto de este año se han registrado cerca de 521; es decir, una reducción del 11%.

50 mil millones de pesos en Seguridad Ciudadana

Con el fin de preservar y aumentar los índices de seguridad en la Ciudad, este lunes, se anunció que el presupuesto destinado a la estrategia de seguridad sería de 50 mil mdp. El anuncio se dio durante la ceremonia de graduación de 435 policías de la Universidad de la Policía.

La estrategia de seguridad mencionada consta de llevar a cabo trabajos para la construcción de territorios de paz e igualdad, además de la prevención de violencia y generación de bienestar, así como el reforzamiento de la policía de proximidad.

