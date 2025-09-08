México

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

Un exservidor público y varios integrantes enfrentan cargos tras investigación que reveló conexiones de operadores financieros y logísticos del Cártel Jalisco Nueva Generación

Por Fabián Sosa

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), obtuvo la vinculación a proceso de 14 personas por los delitos de delincuencia organizada, acopio y tráfico de armas, así como posesión de armamento y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, según el comunicado oficial FGR 594/25.

Las diligencias surgieron de operativos simultáneos coordinados por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en los que intervinieron la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

De acuerdo con el comunicado oficial, los arrestos se llevaron a cabo en el Estado de México, Jalisco y Nayarit. En el curso de las operaciones, las autoridades aseguraron 26 armas cortas, cuatro armas largas, un dron, dinero en moneda nacional y extranjera, más de 100 placas metálicas para chalecos, cartuchos, pasaportes, teléfonos celulares, una contadora de dinero y otros objetos.

De la vinculación a proceso

Durante las audiencias realizadas en Guanajuato, un juez de Control Federal resolvió la vinculación a proceso de miembros de una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderada presuntamente por Héctor Agustín “N” (El Cachorro), la cual estaba formada por operadores financieros, logísticos y encargados de modificar y distribuir armamento en tres entidades.

Entre los principales integrantes figuran Luis Diego “N”, Adily Paola “N”, Bernardo Enrique “N”, Javier Othón “N” (Jalisquillo), Kevin Darío “N” y Héctor Alejandro “N”.

El segundo nivel contaba con Salvador “N”, Santiago de Jesús “N” y Fernando Israel “N”. Bernardo “C” (alias Berny), Luis “D”, Salvador “L” (alias Chava), Kevin “M”, Javier “L”, Héctor “A”, Fernando “A”, Santiago “S” y Adily “C” (alias La Pao) por delincuencia organizada enfocada en acopio y tráfico de armas. Todos quedaron sujetos a prisión preventiva y con un mes para investigación complementaria.

En Jalisco, la autoridad judicial determinó la vinculación de Rogelio “A” —exservidor público de la Policía de Investigación de la Procuraduría General de Justicia de Jalisco—, así como Andrea “C” y Ramón “A”, quienes enfrentarán cargos por posesión de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de fuerzas armadas. Andrea “C” y Ramón “A” tienen prisión preventiva y un mes para la investigación complementaria, mientras que Rogelio “A” cuenta con un plazo de dos meses.

En el mismo operativo, Lilia “P” fue vinculada por posesión de arma de fuego de uso exclusivo, también con prisión preventiva y un mes para completar la investigación, según puntualizó la FGR.

