Shakira llora en Querétaro al cantar ‘Última’, dedicada a Piqué: esto dice la reveladora letra

La interpretación de Shakira durante su concierto en Querétaro se transformó en un momento de profunda emotividad cuando la artista no pudo contener las lágrimas al interpretar ‘Última’, la canción que marca el cierre definitivo de su relación con Gerard Piqué.

Este episodio, registrado el miércoles 3 de septiembre en el marco de la segunda etapa de su gira Las Mujeres Ya No Lloran por México, evidenció la intensidad emocional que aún acompaña a la cantante en este proceso personal.

La escena se desarrolló bajo una ligera lluvia y ante miles de asistentes, quienes presenciaron cómo Shakira se quebró al entonar la estrofa: “Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente. Seguramente con el tiempo me arrepienta. Y algún día quiera volver a tocar tu puerta...”.

Al percibir la vulnerabilidad de la artista, el público respondió coreando la canción y ovacionándola, generando un instante de comunión que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Los videos difundidos muestran el contraste entre la fortaleza habitual de la intérprete y la fragilidad expuesta en ese momento, subrayando que el proceso emocional que atraviesa sigue vigente durante la gira.

‘Última’ forma parte del álbum Las Mujeres Ya No Lloran, lanzado el 22 de marzo de 2024, y representa una de las composiciones más personales de la discografía reciente de Shakira.

Este trabajo discográfico es el primero con material inédito en siete años y, según la propia artista, la canción fue concebida como un acto de cierre emocional tras más de una década de relación y dos hijos en común con Piqué.

'Última', la canción más personal de Shakira, marca el cierre de una etapa sentimental y se convierte en un himno de superación

Durante la promoción del álbum, Shakira reveló en una entrevista con The New York Times que la inclusión de ‘Última’ fue especialmente compleja. La cantante expresó: “Espero que sea la última canción que escribiré sobre esto y para él. Sentí que todavía había algo ahí, atrapado en mi garganta, y necesitaba sacarlo”.

Esta declaración pone de manifiesto la carga emocional que acompaña a la pieza y su función catártica en el proceso de superación personal de la artista.

La letra de ‘Última’ aborda de manera directa el sentimiento de pérdida y la dificultad de dejar atrás una relación significativa. Uno de los versos más representativos señala: “Se me perdió el amor a mitad de camino. ¿Cómo es que te cansaste de algo tan genuino? No trates de convencerme, te lo pido que ya está decidido, nos queda lo aprendido”.

En otras estrofas, Shakira describe la distancia creciente entre ambos, reflejando que la crisis en la pareja se prolongó antes de hacerse pública: “Tú querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo solo quería tenerte. Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite. Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba. Y que para mí todo era poco, insuficiente. Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama. Pasa el tiempo y no puedo sacarte de mi mente”.

Shakira revela que escribir 'Última' fue un proceso catártico y el cierre emocional de su historia con Piqué

El episodio vivido en Querétaro confirma que, a pesar del éxito de la gira y la energía de sus presentaciones, el proceso de sanación de Shakira continúa abierto, y su música sigue siendo el vehículo para expresar y compartir esa experiencia con su público.