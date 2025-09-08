México

¿Quieres saber quiénes ganaron en Chispazo? Aquí están los números afortunados

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Puede ganar miles de pesos
Puede ganar miles de pesos con Chispazo apostando únicamente 10 pesos (Infobae/Jovani Pérez)

Los resultados ganadores de cada uno de los sorteos de Chispazo de este domingo 7 de septiembre fueron dados a conocer por Pronósticos para la Asistencia Pública, entregando varios millones de pesos en premio. Revisa enseguida si fuiste alguno de los afortunados.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para reclamar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un sitio seguro y procura que no se pierda.

Recuerda que tienes hasta 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la celebración del concurso correspondiente, para recoger tu premio. Una vez cumplido dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se pagan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. La Lotería Nacional retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Chispazo de las Tres

Número ganador: 01, 16, 19, 22, 23Ganadores: 27,825Dinero entregado: $831,414.26 pesos

Chispazo Clásico

Resultado ganador: 09, 15, 16, 23, 26Ganadores: 48,529Dinero entregado: $1,325,414.01 pesos

Chispazo efectúa dos sorteos al día, de lunes a domingo, por lo que puedes participar en las siguientes ediciones: Chispazo de las Tres, que se hace a las 3:00 horas de la tarde y Chispazo Clásico, que se lleva a cabo a las 9:00 horas de la noche.

Qué requisitos necesito para cobrar un premio de Chispazo

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Chispazo (Cuartoscuro)

Para cobrar un premio de la lotería Chispazo, debes cumplir con las siguientes reglas y requisitos oficiales:

Presentar el boleto ganador o constancia de participación correspondiente sin alteraciones, ya que es el comprobante oficial para reclamar el premio.

Contar con una identificación oficial vigente, que puede ser credencial para votar (INE), pasaporte, cédula profesional, o INAPAM, entre otras autorizadas.

Presentar CURP (Clave Única de Registro de Población).

Presentar RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

Presentar comprobante de domicilio reciente.

En caso de premios mayores, algunas formalidades adicionales pueden ser requeridas, como la constancia de situación fiscal y posiblemente pago ante notario público.

El plazo para reclamar el premio es de 60 días naturales a partir del día siguiente del sorteo. Pasado ese plazo caduca el derecho a cobrar.

El pago se puede realizar en oficinas autorizadas de Pronósticos o en bancos autorizados, previa validación del boleto y documentos.

El reglamento oficial estipula que todo debe realizarse conforme a las disposiciones vigentes y en los canales autorizados para evitar problemas.

Estas reglas están reguladas específicamente en el Reglamento del sorteo Chispazo publicado por Pronósticos para la Asistencia Pública en México.

Temas Relacionados

ChispazoPronósticosmexico-loteriasmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Banco del Bienestar: qué se necesita para abrir una cuenta

Tener los ahorros a un alcance no inmediato puede ayudar a tomar mejores decisiones financieras

Banco del Bienestar: qué se

“Golden” de HUNTR/X sigue a la cabeza del ranking k-pop en México: descubre lo más popular en iTunes

Grupos como H.O.T, Sechs Kies, S.E.S, Fin.K.L, NRG, Baby VOX, Diva, Shinhwa y g.o.d fueron parte de la primera generación del K-pop

“Golden” de HUNTR/X sigue a

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

El periodista deportivo lamentó la exhibición que dio el Tri ante los nipones

José Ramón Fernández menospreció a

Paso a paso para obtener la pensión del IMSS a los 63 años bajo el régimen de la Ley 73

Algunos derechohabientes optan por esta opción para acelerar el momento de su retiro

Paso a paso para obtener

Qué tan bueno es tomar moringa para la anemia y a qué hora del día es mejor

Esta planta se conoce como “milagrosa” por sus múltiples beneficios

Qué tan bueno es tomar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque contra agentes de seguridad

Ataque contra agentes de seguridad en Sinaloa deja ocho detenidos, uno estaría ligado con Los Chapitos

Caen 11 personas, aseguran armas y drogas durante búsqueda de personas desaparecidas en Puebla

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: así fue el posicionamiento y sinceramiento de la noche de eliminación

“Golden” de HUNTR/X sigue a la cabeza del ranking k-pop en México: descubre lo más popular en iTunes

Este es el nuevo récord que Shakira rompió en México

Regina Blandón revela que fue víctima de abuso infantil cuando tenía seis años

Papás de Abelito le llevan emotiva serenata a La Casa de los Famosos México: “Cosita linda”

DEPORTES

José Ramón Fernández menospreció a

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol