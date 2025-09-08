Pronóstico del tiempo en México: qué esperar en tu estado este 8 de septiembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) comparte el pronóstico de todo el país. (Archivo)

El clima templado predomina en México; sin embargo, puede variar de acuerdo a la región y estación del año. Para no adivinar si habrá sol intenso, lluvia o granizo, es importante revisar cuál es el pronóstico del tiempo.

Todos los días el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) da un informe oportuno sobre las previsiones meteorológicas del día para cada región.

Las personas deben prepararse ante las siguientes condiciones climatológicas:

Pronóstico del tiempo para este 8 de septiembre

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, originarán lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos en la península de Baja California y Sonora. A su vez, el frente núm. 2 se extiende con características de estacionario sobre el noreste de México, interaccionará con una vaguada en niveles medios de la atmósfera y con divergencia, generando lluvias muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí, así como lluvias puntuales intensas en Tamaulipas; además de rachas de viento de 40 a 50 km/h en dichas entidades. Por otra parte, una vaguada en niveles medios de la atmósfera en el occidente de la República Mexicana, en interacción con divergencia y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes acompañadas con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país y con posible caída de granizo en el occidente y centro del territorio nacional; pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Zacatecas. Simultáneamente, un canal de baja presión en el sureste mexicano, divergencia y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en dicha región, incluida la península de Yucatán. Finalmente, continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en estados del norte de la República Mexicana, entidades del litoral del Pacífico y del golfo de México, además de la península de Yucatán. Los sistemas meteorológicos mencionados ocasionarán los siguientes efectos:

Imagen de archivo de una vista general de las altas olas propiciadas por fuertes vientos en el puerto de Mazatlán. (EFE/STR)

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas (oeste y sur) y Chiapas (norte y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz (norte y sur), Oaxaca, Tabasco y Campeche. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Aguascalientes, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Puebla, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Guerrero, Morelos, Ciudad de México, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 50 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla y Oaxaca. Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de Baja California Sur, costas de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos y Quintana Roo. Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Durango, Estado de México y Puebla.

Aunque el clima puede regalarnos días cálidos y hermosas tardes lluviosas, también puede llegar a convertirse en un peligro si sus condiciones se vuelven extremas.

En caso de que las condiciones meteorológicas pudieran empeorar o considerarse de riesgo, las autoridades estatales y de Protección Civil se darán a la tarea de informar a la población para que puedan refugiarse de forma oportuna.