Pepillo Origel enfurece ante supuestos maltratos a Silvia Pinal en sus últimos meses: “Lo vas a pagar”

La participación de la diva en “Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?” sigue generando controversia, ahora con nuevas acusaciones sobre el estado de salud de la actriz y el entorno que la rodeaba

Por Armando Guadarrama

La polémica sobre los últimos meses de Silvia Pinal resurge tras las declaraciones de Pepillo Origel (Infobae Especial / Jesús Avilés)

La controversia en torno a los últimos años de vida de Silvia Pinal ha resurgido con fuerza tras las recientes declaraciones del periodista de espectáculos Juan José Origel, conocido como Pepillo Origel.

A casi un año del fallecimiento de la pionera del musical y la televisión en México, nuevas acusaciones han puesto en el centro del debate el trato que recibió la actriz durante su participación en su última obra teatral, así como la responsabilidad de su entorno más cercano.

La obra en cuestión, una versión libre del cuento de Caperucita Roja titulada “Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?”, generó polémica desde su anuncio. El proyecto pretendía actualizar la narración clásica con dilemas morales en los que el lobo no era necesariamente el villano.

El supuesto trato recibido por Silvia Pinal en su última obra teatral, de 2022, genera nuevas acusaciones y debate público (Cuartoscuro)

Sin embargo, la atención se centró rápidamente en el estado de salud de Silvia Pinal, quien, con 91 años, fue presentada como protagonista de un musical infantil que exigía canto y baile.

Durante la conferencia de prensa realizada dos meses antes del estreno, la actriz se mostró visiblemente afectada, con poca energía y dificultades para interactuar con el público, lo que alimentó las dudas sobre la conveniencia de su participación.

El productor de la obra, Iván Cochegrus, defendió en todo momento que fue la propia Silvia Pinal quien insistió en llevar adelante el proyecto y ocupar el papel principal, a pesar de las preocupaciones por su salud.

No obstante, la polémica se intensificó tras el estreno, cuando se evidenció que la actriz no podía caminar ni ponerse de pie sobre el escenario. Para adaptarse a sus limitaciones, se le preparó una silla de gran tamaño, similar a un trono con ruedas, que era desplazada por los bailarines del elenco.

La familia y el entorno de Silvia Pinal, señalados por el periodista Juan José Origel tras su fallecimiento (Instagram / YouTube)

La muerte de Silvia Pinal el 28 de noviembre de 2024 no puso fin a las controversias. Su herencia permanece sin repartirse debido a desacuerdos entre sus hijos, y ahora se suma una nueva denuncia pública.

En una entrevista con El Burro Van Rankin en su canal de YouTube, Pepillo Origel expresó su indignación por el trato que recibió la actriz en sus últimos días.

La trataron tan mal al último que me molesté muchísimo y por eso no fui a nada de ella ¡a nada!”, exclamó el periodista, quien mantuvo una amistad cercana con Silvia Pinal desde finales de los años 80, como lo demuestran las múltiples entrevistas realizadas en la casa de la actriz.

El distanciamiento de Pepillo Origel respecto a la familia y el entorno de Silvia Pinal se produjo a raíz del estreno de la mencionada obra teatral. El periodista explicó que había guardado silencio por respeto a la memoria de la actriz, quien fue musa de Luis Buñuel y desafió al régimen franquista al sacar de contrabando una copia de la película Viridiana, prohibida por Francisco Franco.

La obra 'Caperucita ¿qué onda con tu abuelita?' desata controversia por la participación de Silvia Pinal a los 91 años (Captura: @ivan.cochegrus/Instagram)

Ahora, Origel decidió revelar los motivos de su enojo: “Me molesté por muchas cosas que hicieron con ella y la gente lo sabe. No se merecía la manera como la trataron, ni la familia ni la gente”, afirmó.

Al ser presionado para dar detalles concretos, Pepillo Origel fue contundente: “Mira que ponerla a trabajar a esa edad en una obra de teatro que era una porquería”, declaró.

El conductor destapó cómo supuestamente trabajó Pinal Crédito: YouTube/ Jorge El Burro Van Rankin

Posteriormente, lanzó una acusación directa que podría estar dirigida tanto al productor Iván Cochegrus como a la familia de la actriz: “¡Y así la pusieron a trabajar: en una silla de ruedas... y amarrarla para que fuera a trabajar!”, denunció con evidente indignación.

El productor Iván Cochegrus defiende la decisión de Silvia Pinal de protagonizar el musical infantil pese a su salud (Captura: @ivan.cochegrus/Instagram)

La puesta en escena de la obra confirmó que Silvia Pinal permanecía sentada en una silla adaptada, sin incorporarse en ningún momento, mientras los bailarines la desplazaban por el escenario.

La gravedad de las acusaciones de Pepillo Origel quedó patente en su última intervención, en la que, sin mencionar nombres, pareció dirigir su mensaje a Cochegrus, con quien ha tenido enfrentamientos previos: “Tú lo vas a pagar”.

