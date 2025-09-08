México

Pensión Mujeres Bienestar: ellas son las beneficiarias que reciben hoy lunes 8 de septiembre su depósito

Un nuevo grupo tendrá su depósito y así garantizando respaldo económico a mujeres adultas mayores en situación de vulnerabilidad

Por Lorna Huitrón

La Pensión Mujeres Bienestar 2025 avanza con la dispersión de recursos del bimestre septiembre-octubre, entregando el quinto depósito del año a las beneficiarias del programa.

Hoy, lunes 8 de septiembre, corresponde a un nuevo grupo de derechohabientes recibir su apoyo económico de 3 mil pesos, que se deposita directamente en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, este programa social está dirigido a mujeres adultas mayores de 60 a 64 años, con especial atención a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su objetivo es proporcionar un ingreso bimestral que permita atender necesidades básicas como alimentación, transporte, salud y vivienda, reforzando la autonomía y el bienestar de las beneficiarias.

Calendario de pagos bimestral

La dispersión de la Pensión Mujeres Bienestar se realiza de manera escalonada para garantizar un proceso ordenado y seguro. Según la Secretaría del Bienestar, los pagos del bimestre septiembre-octubre se organizan por letra inicial de la CURP de cada beneficiaria.

Hoy, lunes 8 de septiembre, corresponde el turno a las beneficiarias cuya CURP inicia con la letra G, quienes podrán acceder a su depósito sin necesidad de intermediarios. La entrega se realiza de forma directa en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o mediante compras en establecimientos con terminal bancaria, asegurando un acceso seguro y eficiente al recurso.

Cómo consultar el depósito

Las beneficiarias pueden confirmar la llegada de su apoyo económico mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar, disponible para Android y iOS. En la app es posible revisar el saldo y los movimientos de la cuenta de manera rápida y segura. También se puede verificar el depósito directamente en cualquier cajero automático del banco, evitando desplazamientos innecesarios y largas filas en sucursales.

Beneficio social y continuidad

La Pensión Mujeres Bienestar se ha consolidado como un programa clave para el Gobierno de México, ofreciendo un respaldo económico que reconoce la trayectoria y esfuerzo de las mujeres adultas mayores.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que este año entrega 6 mil 200 pesos bimestrales, ampliando el monto de apoyo y garantizando continuidad en los beneficios.

El pago de hoy, lunes 8 de septiembre, reafirma el compromiso del Gobierno Federal con las mujeres que más lo necesitan, asegurando que la Pensión Mujeres Bienestar llegue de manera puntual y transparente, fortaleciendo la seguridad económica y la calidad de vida de sus beneficiarias.

