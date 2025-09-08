Papás de Abelito le llevan emotiva serenata a La Casa de los Famosos México: “Cosita linda”

Los padres de Abelito sorprenden con una emotiva serenata frente a La Casa de los Famosos México (Tiktok)

La noche en que Abelito recibió una serenata de sus padres frente a las instalaciones de La Casa de los Famosos México se convirtió en un momento que trascendió las pantallas y redes sociales.

La escena, registrada en video y difundida a través de las cuentas oficiales del creador de contenido, mostró a Abel y Cristina, padres del concursante, llegando con bocinas y micrófonos para dedicarle una canción a su hijo, quien se ha consolidado como uno de los favoritos del público en la tercera temporada del reality.

El gesto de los padres de Abelito no solo evidenció el respaldo familiar, sino que también reforzó la conexión que el joven mantiene con sus seguidores. En el video, el padre se dirige a su hijo con las palabras: “Abelito mi chulo hermoso, esta bonita canción, una serenata para ti”, mientras que la madre añade que el tema elegido es ‘Cosita Linda’ de Elena Rose y Justin Aquiles.

Esta muestra de afecto se suma al apoyo constante que el participante recibe tanto dentro como fuera del programa.

El gesto familiar refuerza el apoyo del público a Abelito en la tercera temporada del reality (Recorte)

A pesar de que en la semana en curso Abelito no enfrenta riesgo de eliminación —situación que solo involucra a Aarón Mercury del Cuarto Noche, junto a Facundo, Dalílah Polanco y Shiky de Día—, sus padres decidieron acudir personalmente a las inmediaciones del reality para reiterar su respaldo.

La familia ha sido una presencia recurrente en distintos espacios televisivos, donde no solo expresan su apoyo al tiktoker, sino que también invitan a los seguidores a mantenerse atentos y a impulsar a Abelito hasta la final del certamen.

Durante su estancia en La Casa de los Famosos México, el propio Abelito ha compartido detalles sobre la influencia de su familia en su formación personal y profesional.

La familia de Abelito invita a los seguidores a impulsar al concursante hasta la final del certamen (Recorte)

El concursante relató que desde pequeño aprendió el valor del trabajo colaborando con su padre en los negocios familiares, que incluyeron actividades en el ámbito circense y la administración de una tienda de abarrotes. Esta experiencia, según ha manifestado, ha sido fundamental en su desarrollo y en la manera en que enfrenta los retos dentro del programa.

El respaldo de los padres de Abelito se ha manifestado en diversas ocasiones, tanto en apariciones televisivas como en acciones directas, como la reciente serenata. La familia no solo busca motivar a su hijo, sino también movilizar a la audiencia para que lo acompañen en su camino hacia la victoria en La Casa de los Famosos México.

La canción 'Cosita Linda' elegida por los padres de Abelito se convierte en símbolo de respaldo y cariño (IG)

Esto dice 'Cosita Linda', la canción dedicada a Abelito por sus padres

