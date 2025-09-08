“No va a faltar recurso para apoyar a nuestros hermanos”: Sheinbaum sobre personas migrantes en EEUU

Claudia Sheinbaum garantiza recursos para consulados mexicanos en el presupuesto de Relaciones Exteriores. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló respecto a la entrega del paquete económico relativo al presupuesto para Relaciones Exteriores.

De acuerdo con lo comentado en La mañanera del pueblo, lo que se prevé es que en Estados Unidos, el presupuesto que tienen aumente, así como la presencia de guardia fronteriza y autoridades de migración.

A pesar de que Tom Homan, también conocido como el Zar antimigración, comentó previamente que para continuar con este proceso requiere de 100 mil camas de detención paraa poder detener a quienes no tienen documentación, Sheinbaum respondió que “no va a faltar recurso para los consulados. Así lo hemos estado haciendo y si requieren más presupuesto, a los consulados no les va a faltar recurso”.

***Información en desarrollo***