México

“No va a faltar recurso para apoyar a nuestros hermanos”: Sheinbaum sobre personas migrantes en EEUU

Ante el posible aumento de presupuesto y presencia de autoridades estadounidenses, la presidenta afirmó que los consulados recibirán recursos para atender a los connacionales

Por Fabián Sosa

Guardar
Claudia Sheinbaum garantiza recursos para
Claudia Sheinbaum garantiza recursos para consulados mexicanos en el presupuesto de Relaciones Exteriores. (Presidencia)

Durante la conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló respecto a la entrega del paquete económico relativo al presupuesto para Relaciones Exteriores.

De acuerdo con lo comentado en La mañanera del pueblo, lo que se prevé es que en Estados Unidos, el presupuesto que tienen aumente, así como la presencia de guardia fronteriza y autoridades de migración.

A pesar de que Tom Homan, también conocido como el Zar antimigración, comentó previamente que para continuar con este proceso requiere de 100 mil camas de detención paraa poder detener a quienes no tienen documentación, Sheinbaum respondió que “no va a faltar recurso para los consulados. Así lo hemos estado haciendo y si requieren más presupuesto, a los consulados no les va a faltar recurso”.

***Información en desarrollo***

Temas Relacionados

MañaneraSheinbaumMigraciónmexico-noticias

Más Noticias

Sheinbaum promete cero impunidad tras caída de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

La presidenta descartó intereses políticos dentro de las investigaciones relacionadas con la venta de combustibles ilícitos

Sheinbaum promete cero impunidad tras

El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores inicia la jornada este 8 de septiembre con pérdida

Inicio de sesión México S&P/BMV IPC: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

El principal indicador de la

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos

Sheinbaum niega nexos de Andy Beltrán con tráfico de huachicol: “Es pura politiquería”

La mandataria reaccionó a la denuncia interpuesta por el diputado Federico Döring Casar ante la FGR contra miembros de Morena

Sheinbaum niega nexos de Andy

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

El polémico youtuber además despotricó en contra de Arath de la Torre, Gala Montes y más

Adrián Marcelo le manda polémico
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sheinbaum promete cero impunidad tras

Sheinbaum promete cero impunidad tras caída de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

Suman 13 desaparecidos en Amozoc tras presunta falsa oferta de trabajo, autoridades despliegan operativo masivo

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

Mundial de Futbol de 2026 pondría en pausa la cacería contra el líder del CJNG, según Óscar Balderas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

“Indigente”: Laisha Wilkins lanza dardo contra Fernández Noroña mientras señala persecución del Tribunal Electoral

Los mejores memes que dejó la salida de Facundo de La Casa de los Famosos México: “El come con likes te eliminó”

“Apoyar en todo a los hijos”: Elsa Aguirre le manda fuerte mensaje a Pepe Aguilar y a Ángela Aguilar tras escándalos

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de esta semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento