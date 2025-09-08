México

Mujer estadounidense acusada de delincuencia organizada y trasiego de narcóticos es entregada a EEUU

Agentes de la Guardia Nacional participaron en el operativo de seguridad para la entrega

Por Luis Contreras

Fue entregada en el Puente
Fue entregada en el Puente Internacional Lerdo (FGE Chihuahua)

En Chihuahua fue detenida una mujer que es fugitiva para las autoridades de Estados Unidos por su presunta responsabilidad en actividades de delincuencia organizada y exportación de drogas, dicha persona fue entregada formalmente en el Puente Internacional Lerdo.

Kasey S. es una mujer de 44 años de edad que fue entregada por de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

La entrega de la mujer fue realizada durante la noche del 6 de septiembre e informada por la FGE un día después. Además, en el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional para brindar seguridad en el traslado y entrega a EEUU, país donde continuarán las averiguaciones.

La mujer entregada (FGE Chihuagua)
La mujer entregada (FGE Chihuagua)

“Anoche, durante un operativo al que se sumó la Guardia Nacional, fue entregada a las autoridades norteamericanas, quienes se encargarán de dar seguimiento a las indagatorias correspondientes”, es parte de lo compartido por la Fiscalía de Chihuahua el 7 de septiembre.

De igual manera, las autoridades estatales compartieron imágenes que muestran a Kasey S. siendo llevada en un automóvil de color blanco hasta el límite fronterizo entre México y EEUU. Elementos de la Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) recibieron a la mujer.

Las averiguaciones en su contra
Las averiguaciones en su contra continúan en EEUU (FGE Chihuahua)

Tráfico de migrantes entre México y EEUU

Apenas el 4 de septiembre pasado EEUU identificó una red de tráfico de niños migrantes de México al país de las barras y las estrellas, hechos por los que fueron acusadas cuatro personas, según compartió la Fiscal General de los Estados Unidos, Pamela Bondi.

En las acciones ilícitas estarían involucradas dos personas de origen mexicano, una estadounidenses y una más con residencia permanente en EEUU.

Susana Guardian, Daniel Guardian, Dianne Guardian Manuel Valenzuela son las personas acusadas de manera formal en en el Distrito Oeste de Texas por conspiración para transportar extranjeros y llevarlos a territorio estadounidense con objetivos lucrativos.

Arresto de estadounidense capturado en Chihuahua deriva en la liberación de dos menores

David Tyler R. D. fue
David Tyler R. D. fue capturado en México y posteriormente entregado a EEUU (FGE Chihuahua)

Además, en Chihuahua fue arrestado David Tyler R. D., un sujeto de 40 años que era requerido por las autoridades de Texas por su presunta relación en el delito de secuestro agravado.

En dicha ocasión miembros del Ejército y de la Guardia Nacional capturaron a dicho sujeto, lo que derivó en la liberación de un niño de 9 y otro de 5 años.

