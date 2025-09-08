Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 8 de septiembre.

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México , sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Líneas 3, 12, A y B del STC presentan retrasos, advierten usuarios. Pasajeros exigen a las autoridades enviar unidades para satisfacer la demanda.

