Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Por Mariana CamposyAnayeli Tapia Sandoval

13:29 hsHoy

Metro CDMX

Líneas 3, 12, A y B del STC presentan retrasos, advierten usuarios. Pasajeros exigen a las autoridades enviar unidades para satisfacer la demanda.

13:09 hsHoy

Metro CDMX

12:38 hsHoy

Metro CDMX

Avance en tiempo real de las diversas líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC) capitalino. (TW Metro CDMX)
12:36 hsHoy

Metrobús CDMX

Metrobús CDMX: estaciones cerradas en esta última hora del 8 de septiembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Por Omar López

Consulta cuáles son las estaciones sin servicio del Metrobús para que no llegues tarde. (CUARTOSCURO)

Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

11:12 hsHoy

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 8 de septiembre.

