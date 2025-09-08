Metro CDMX y Metrobús hoy 8 de septiembre

Líneas 3, 12, A y B del STC presentan retrasos, advierten usuarios. Pasajeros exigen a las autoridades enviar unidades para satisfacer la demanda.
Con más de 22 millones de usuarios, el Metrobús es el segundo medio de transporte más usado en la Ciudad de México, sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro y el Metrobús iniciaron sus operaciones este lunes 8 de septiembre.