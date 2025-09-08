México

Lluvias CDMX: activan doble alerta en estas siete alcaldías para hoy domingo 7 de septiembre

Protección Civil de la Ciudad de México lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las fuertes precipitaciones esperadas

Por Omar Martínez

Guardar
Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 7 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Continúan las lluvias de esta temporada en la Ciudad de México y este domingo 7 de septiembre afectaron a algunas zonas de la capital del país, de acuerdo con lo comunicado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este domingo 7 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán un total de siete alcaldías de la Ciudad de México, las cuales registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 7 de septiembre. Añadió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a estas demarcaciones donde iba a llover o vivir en ellas.

Las lluvias podrían estar acompañadas
Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo en estas siete alcaldías. Crédito: Cuartoscuro.

Protección Civil emitió doble alerta (amarilla y naranja) debido a las fuertes lluvias que se esperan para la tarde y noche de este domingo 7 de septiembre.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, donde se registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de esta fecha y por lo que fue activada la alerta amarilla.

En tanto, la alcaldía Tlalpan es la única demarcación para la cual hasta el momento fue emitida la alerta naranja para hoy domingo 7 de septiembre.

Debido a la doble alerta y a que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos comunicó que habría granizo en las fuertes lluvias, esta dependencia lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este domingo 7 de septiembre:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las siete alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 7 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 7 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 7 de septiembre será a las 18:15 a las 22:00 del lunes 8 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Las fuertes lluvias se esperan
Las fuertes lluvias se esperan en estas alcaldías para la tarde y noche de hoy domingo 7 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.
También fue activada la alerta
También fue activada la alerta naranja en una alcaldía para la tarde y noche de hoy domingo 7 de septiembre por lluvias. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Temas Relacionados

ClimaCDMXClima CDMXLluvias CDMXFuertes lluviasLluvias fuertesLluviasmexico-noticias

Más Noticias

La SICT propone construir 3 mil kilómetros de trenes de pasajeros para 2030

El Programa plantea la creación de nuevas rutas que enlacen la Ciudad de México con Pachuca, Hidalgo; Nuevo Laredo, Tamaulipas; y Nogales, Sonora

La SICT propone construir 3

¿Se canceló tu vuelo? Consulta el estado de las operaciones del AICM

El aeropuerto capitalino informa en tiempo real el estatus de todos sus vuelos

¿Se canceló tu vuelo? Consulta

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

También fueron aseguradas miles de dosis de fentanilo y armas de fuego

Detienen en Nueva Orleans, EEUU,

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: habitantes se preparan para el posicionamiento

Sigue la actualización minuto a minuto de este domingo de eliminación

La Casa de los Famosos

Shakira llora en Querétaro al cantar ‘Última’, dedicada a Piqué: esto dice la reveladora letra

La cantante colombiana dejó ver su lado más vulnerable durante su concierto en México, donde las lágrimas y la ovación del público crearon un momento inolvidable que ya es viral en redes sociales

Shakira llora en Querétaro al
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en Nueva Orleans, EEUU,

Detienen en Nueva Orleans, EEUU, a 38 personas ligadas al Cártel de Sinaloa

“Jerry” se declara culpable de contrabando de armas para el Cártel del Noreste en EEUU

Ejecución de funcionario federal Vázquez Reyna estaría relacionada al CJNG, según Gertz Manero “fue sacrificado”

Revela Harfuch nombres de empresarios, marinos y funcionarios detenidos por red de huachicol fiscal en Tampico

Amenazan de muerte a director de la Policía de Tecate con narcomantas en Tijuana

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: habitantes se preparan para el posicionamiento

Shakira llora en Querétaro al cantar ‘Última’, dedicada a Piqué: esto dice la reveladora letra

La Casa de los Famosos México: cómo votar más de 10 veces para salvar a tu favorito

MTV VMAs 2025: quiénes son los mexicanos nominados en la gala compitiendo contra artistas internacionales

Carmen Treviño, mamá de Emiliano Aguilar, gana miles de seguidores tras escándalo con Pepe Aguilar

DEPORTES

México vs Corea del Sur,

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol

México vs Corea del Sur: dónde y cuándo ver el segundo partido de preparación del Tri de cara al Mundial 2026

Charros vs Diablos: dónde y cuándo ver el primer juego de la Serie del Rey de la LMB