Lluvias CDMX: activan doble alerta en estas siete alcaldías para hoy domingo 7 de septiembre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este domingo 7 de septiembre. Foto: Cuartoscuro.

Continúan las lluvias de esta temporada en la Ciudad de México y este domingo 7 de septiembre afectaron a algunas zonas de la capital del país, de acuerdo con lo comunicado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) local.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la tarde de este domingo 7 de septiembre en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán un total de siete alcaldías de la Ciudad de México, las cuales registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este domingo 7 de septiembre. Añadió que las precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a estas demarcaciones donde iba a llover o vivir en ellas.

Las lluvias podrían estar acompañadas de granizo en estas siete alcaldías. Crédito: Cuartoscuro.

Protección Civil emitió doble alerta (amarilla y naranja) debido a las fuertes lluvias que se esperan para la tarde y noche de este domingo 7 de septiembre.

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Xochimilco, donde se registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de esta fecha y por lo que fue activada la alerta amarilla.

En tanto, la alcaldía Tlalpan es la única demarcación para la cual hasta el momento fue emitida la alerta naranja para hoy domingo 7 de septiembre.

Debido a la doble alerta y a que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos comunicó que habría granizo en las fuertes lluvias, esta dependencia lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este domingo 7 de septiembre:

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

- No cruzar calles o avenidas con encharcamientos o corrientes de agua, camina sobre puentes o banquetas.

- Ayuda a los adultos mayores, niños o personas con discapacidad a resguardarse.

- Evitar refugiarse de la lluvia bajo árboles.

- En lo posible, espera a que la lluvia disminuya.

Peligros asociados:

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos e inundaciones.

- Corrientes fuertes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las siete alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este domingo 7 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las 7 alcaldías de la Ciudad de México para este domingo 7 de septiembre será a las 18:15 a las 22:00 del lunes 8 del presente mes.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm para las alcaldías de alerta naranja, y de 30 a 49 mm para las demarcaciones de alerta amarilla tanto por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Las fuertes lluvias se esperan en estas alcaldías para la tarde y noche de hoy domingo 7 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

También fue activada la alerta naranja en una alcaldía para la tarde y noche de hoy domingo 7 de septiembre por lluvias. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.