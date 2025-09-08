México

Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas nueve alcaldías para la tarde y noche de hoy lunes 8 de septiembre

Las fuertes precipitaciones podrían estar acompañadas de granizo, informó Protección Civil de la Ciudad de México

Por Omar Martínez

Prevén fuertes lluvias con granizo
Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México, por lo que ya hay pronóstico para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

La información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este lunes 8 de septiembre.

Señaló que serán nueve alcaldías de la Ciudad de México las que tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo, puntualizó.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil dio a conocer
Protección Civil dio a conocer los peligros asociados y emitió recomendaciones por las fuertes lluvias para la tarde y noche de hoy lunes 8 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en estas nueve demarcaciones por el clima esperado para esta fecha.

Asimismo, debido a la activación de la alerta amarilla y la posible caída de granizo, la dependencia local lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este lunes 8 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Vecinos de alcaldias al sur de la capital documentaron la lluvia y granizo que se precipitó durante la noche de este 21 de julio de 2025 (X-@OVIALCDMX/@TlalpanVecinos/@danychirino/)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las nueve alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las nueve alcaldías de la Ciudad de México para este lunes 8 de septiembre será de las 15:45 a las 00:00 horas del martes 9 .

Nueve alcaldías de CDMX tendrán
Nueve alcaldías de CDMX tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

