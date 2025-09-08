Lluvias CDMX: activan alerta amarilla en estas nueve alcaldías para la tarde y noche de hoy lunes 8 de septiembre

Prevén fuertes lluvias con granizo para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Continuarán las fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México, por lo que ya hay pronóstico para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre, de acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

La información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido en sus redes sociales oficiales este lunes 8 de septiembre.

Señaló que serán nueve alcaldías de la Ciudad de México las que tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre, las cuales podrían estar acompañadas de granizo, puntualizó.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Protección Civil dio a conocer los peligros asociados y emitió recomendaciones por las fuertes lluvias para la tarde y noche de hoy lunes 8 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Se trata de las alcaldías: Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre.

Protección Civil de la Ciudad de México emitió alerta amarilla en estas nueve demarcaciones por el clima esperado para esta fecha.

Asimismo, debido a la activación de la alerta amarilla y la posible caída de granizo, la dependencia local lanzó una serie de recomendaciones a la población en general y dio a conocer los peligros asociados.

Peligros asociados

- Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

- Caída de ramas, árboles y lonas.

Recomendaciones por las fuertes lluvias de este lunes 8 de septiembre

- Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

- Cierra puertas y ventanas.

- No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

- Si sales de casa, usa paraguas o impermeable.

Vecinos de alcaldias al sur de la capital documentaron la lluvia y granizo que se precipitó durante la noche de este 21 de julio de 2025 (X-@OVIALCDMX/@TlalpanVecinos/@danychirino/)

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las nueve alcaldías de CDMX para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las nueve alcaldías de la Ciudad de México para este lunes 8 de septiembre será de las 15:45 a las 00:00 horas del martes 9 .

Nueve alcaldías de CDMX tendrán fuertes lluvias para la tarde y noche de este lunes 8 de septiembre. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.