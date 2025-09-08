¿Habrá clases este lunes 8 de septiembre? La SEP responde

La SEP aclaró si este lunes 8 de septiembre habrá clases o no para estudiantes de nivel básico de esta dependencia educativa federal. Crédito: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsiváis

La Secretaría de Educación Pública (SEP) aclaró si este lunes 8 de septiembre habrá clases para todos los estudiantes de educación básica en el país.

Esto debido a que se confirmó que en este mes de septiembre habría un puente vacacional, por lo que los padres de familia desconocen cuándo sería esta fecha de asueto.

Por ello, se consultó el calendario oficial de la SEP, además de la información proporcionada por la dependencia federal de educación, para saber si el lunes 8 de septiembre habrá clases o no para alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, así como para algunos estudiantes de nivel medio superior de escuelas incorporadas a la secretaría del Gobierno de México.

Cabe recordar que el inicio de clases empezó el pasado lunes 1 de septiembre para todos los estudiantes de la educación básica y medio superior.

El actual ciclo escolar de la SEP comenzó el pasado lunes 8 de septiembre. Crédito: Cuartoscuro.

Por lo tanto, de acuerdo con la información proporcionada por la SEP, este lunes 8 de septiembre sí hay clases para todos los estudiantes de escuelas públicas y privadas del país de educación básica, así como en algunos casos de media superior.

Habrá un día de asueto académico para este mes de septiembre y será el próximo martes 16 de septiembre, fecha en que se conmemora el inicio de la Guerra de Independencia en todo el país.

Ese día, estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de todo México no tendrán clases, según lo marcado por el calendario oficial de la SEP.

En conclusión: sí hay clases para todos los estudiantes de la SEP este lunes 8 de septiembre. Alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria deben ir a los respectivos planteles educativos.

¿Por qué se atrasó el inicio de clases de la SEP para este ciclo escolar 2025-2026?

A comparación de otros años, este 2025, el actual ciclo escolar que comenzó el 1 de septiembre.

Anteriormente, las alumnas y alumnos se presentaban durante agosto, después del 20 regularmente, pero ahora el inicio de clases se atrasó.

En ciclos escolares previos, las clases comenzaban en la última semana de agosto. Este año, la SEP extendió una semana adicional las vacaciones de verano por indicación de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Calendario oficial de la SEP del ciclo escolar 2025-2026. Foto: Secretaría de Educación Pública.

Buscando mejores condiciones laborales para los docentes, la mandataria federal amplió el descanso una semana más.

De este modo, los estudiantes sumaron poco más de seis semanas de vacaciones, que arrancaron el 16 de julio. Aun así, el personal docente regresa entre el 24 y 29 de agosto por una junta de consejo técnico intensiva.