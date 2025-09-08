México

Garitas de Tijuana: cuál es el tiempo de espera para cruzar la frontera este 8 de septiembre

Ya sea en carro o a pie, aquí te decimos en cuántos minutos cruzas la frontera de México y Estados Unidos por las tres garitas del municipio bajacaliforniano

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
La garita de San Ysidro
La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del mundo (Infobae Imagen Ilustrativa)

La garita de San Ysidro es considerada la más transitada del planeta y es una de las tres principales que se encuentran en Tijuana, Baja California y dan acceso a San Diego, California, en Estados Unidos.

Esto implica que las personas que intentan pasar a territorio estadounidense por este método tengan en cuenta el tiempo que eso conlleva, ya sea al hacerlo a pie o con un vehículo.

Es por eso que aquí te dejamos el estado de la garita de San Ysidro, pero también la de Otay Mesa y la de Chaparral y averigua cuántos minutos tardar en cruzarlas la mañana de este lunes 8 de septiembre.

En vivo: el estado de las garitas de Tijuana

Revisa en tiempo real
Revisa en tiempo real el estado de las garitas de Tijuana (Infobae Imagen Ilustrativa)

Garita San Ysidro

Tiempo de espera por automóvil:

General

6 líneas abiertas

1:22 horas

Sentri

11 líneas abiertas

41 minutos

ReadyLane

11 líneas abiertas

1:17 horas

Tiempo de espera caminando:

General

15 líneas abiertas

8 minutos

ReadyLane

2 líneas abiertas

8 minutos

Garita Otay Mesa

Tiempo de espera por automóvil:

General

2 líneas abiertas

3:12 horas

Sentri

3 líneas abiertas

46 minutos

ReadyLane

4 líneas abiertas

2:57 horas

Tiempo de espera caminando:

General

6 líneas abiertas

1:40 horas

Garita Chaparral

Tiempo de espera caminando:

General

3 líneas abiertas

39 minutos

ReadyLane

1 línea abierta

8 minutos

Los horarios de las garitas de Tijuana

El cruce de Tijuana
El cruce de Tijuana y San Diego es la frontera más transitada del mundo (EFE)

Además del tiempo de espera, otra información importante que debes tener en cuenta al cruzar la frontera es el horario, pues depende de la forma y la garita por la que pases los días y horas de servicio.

Es por eso que aquí te dejamos los horarios de las tres garitas, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).

La garita de San Ysidro, el cruce fronterizo más transitado del mundo, tiene dos horarios:

Para el cruce vehícular funciona de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Mientras que el peatonal, ya sea el Estándar o el Ready Lane, está abierta también de lunes a domingo, pero de 6:00 horas a 14:00 horas.

En el caso de la garita de de Otay Mesa el horario, tanto de vehículos como de peatones, es de lunes a domingo, las 24 horas del día, en todas sus modalidades: desde vehículo Estándar, Ready Lane y Sentri.

Sin embargo, el cruce comercial de esta garita es, también todos los días, pero de las 6:00 horas hasta las 22:00 horas.

En cuanto a la garita del Chaparral, que es exclusivamente peatonal, el cruce tiene un horario de lunes a domingo de las 6:00 horas y hasta las 14:00 horas.

Temas Relacionados

GaritasTijuanaBaja Californiamexico-noticiasnoticias

Más Noticias

Más de 16 millones de personas reciben programas sociales en México; se amplían Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, resalta la expansión de esquemas como Sembrando Vida y Madres Trabajadoras

Más de 16 millones de

¿Quién es “Manchas”?, el primer perro detector de fugas de agua en México

El trabajo del bretón español, entrenado para identificar filtraciones subterráneas, ha permitido reducir pérdidas hídricas y optimizar recursos en la ciudad

¿Quién es “Manchas”?, el primer

Daniel Bisogno recurrió a la Virgen de Guadalupe en busca de un milagro, revela Maribel Guardia

La actriz recordó una anécdota junto al presentador, meses antes de su deceso en febrero de 2025

Daniel Bisogno recurrió a la

SCJN renueva imagen institucional: cambio de logo refleja pluralidad, inclusión y transparencia

La Corte integra elementos de pueblos originarios y afromexicanos; incluye compromiso con la protección ambiental y atención a grupos vulnerables

SCJN renueva imagen institucional: cambio

Fiscalía de Juárez investiga fraude y manipulación de cadáver e imputa a tercera persona en caso de funeraria Del Carmen

La imputada enfrenta cargos por manipulación de restos y fraude tras presuntamente ocultar un cadáver y simular una cremación, sumándose a otros dos procesados en la investigación penal

Fiscalía de Juárez investiga fraude
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fiscalía de Juárez investiga fraude

Fiscalía de Juárez investiga fraude y manipulación de cadáver e imputa a tercera persona en caso de funeraria Del Carmen

Operativo por desapariciones en Amozoc deja 11 detenidos y decomiso de armas y drogas

Sheinbaum promete cero impunidad tras caída de red de huachicol fiscal en Tamaulipas

Suman 13 desaparecidos en Amozoc tras presunta falsa oferta de trabajo, autoridades despliegan operativo masivo

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

ENTRETENIMIENTO

Daniel Bisogno recurrió a la

Daniel Bisogno recurrió a la Virgen de Guadalupe en busca de un milagro, revela Maribel Guardia

Mar Contreras y Dalílah Polanco protagonizan fuerte discusión en La Casa de los Famosos México 3: “Hubiera estado chingón ser equipo”

Pepe Aguilar revela que tiene una segunda nieta: “No sabía que tenía otra, me acabo de enterar”

La Casa de los Famosos México 3 EN VIVO hoy lunes 8 de septiembre: fans de Facundo buscan sabotear el reality show

Adrián Marcelo le manda polémico ‘apoyo’ a Facundo tras su eliminación: “Hoy, Televisa y su gente es pura mierd*”

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento