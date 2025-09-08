México

Euro: cotización de cierre hoy 8 de septiembre en México

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es la segunda
El euro es la segunda divisa más importante a nivel global y en México está entre las cinco primeras. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 21,94 pesos mexicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,01% con respecto a los 21,93 pesos de la sesión previa.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el euro marca un ascenso 0,42% y en el último año acumula aún un ascenso del 4,11%.

Con respecto a jornadas previas, acumuló cuatro fechas consecutivas en valores positivos. La cifra de la volatilidad fue de 3,57%, que es una cifra notoriamente inferior al dato de volatilidad anual (11,64%), por lo que está teniendo un comportamiento más estable de lo normal en los últimos días.

El peso mexicano frente al euro

El peso mexicano no sólo ha tenido un buen desempeño frente al dólar estadounidense, sino que también ha mostrado fortaleza ante el euro, considerando el último año.

La moneda mexicana, una de las pocas que no se han depreciado frente al dólar pese a problemas que afectan a nivel mundial como la inflación, ha registrado sus mejores números desde su mejor racha en el 2016.

Coloquialmente llamado como “superpeso”, la fortaleza de la moneda mexicana se debe en buena medida a las decisiones del Banco de México (Banxico) con respecto a las tasas de referencia, aumentando al mismo tiempo el atractivo para los inversionistas.

Con la estabilidad lograda este 2023 en las finanzas públicas y las remesas, el Gobierno de México ha estimado que se podría batir el récord de remesas del 2022 (58.487 millones de dólares).

En contraste, el euro se ha ido acercando a la paridad del dólar e incluso ha llegado a valer menos que un dólar, una situación que no se veía desde hace 20 años, en parte no sólo por la inflación mundial, sino también por la invasión de Rusia a Ucrania que trajo consigo la caída de materias primas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

El peso mexicano es la
El peso mexicano es la decimoquinta moneda más negociada en el mundo. (Bloomberg)

La relación peso-dólar durante el 2024 estuvo marcada por los contrastes. El año comenzó con la moneda mexicana fortalecida ante la divisa estadounidense. El billete verde llegó a venderse en 16 pesos por unidad, algo que no ocurría en casi una década. El mote de “superpeso” quedaba más que nunca.

Sin embargo, como fue avanzando el peso se fue depreciando debido, principalmente, a decisiones políticas, como la polémica Reforma al Poder Judicial y la eliminación de órganos autónomos.

El retroceso de la moneda azteca se agravó con la campaña de Donald Trump, su victoria electoral como presidente de Estados Unidos y sus amenazas de poner aranceles a todos los productos mexicanos –y canadienses– si México no mejoraba la seguridad en la frontera.

Fue así que el dólar regresó a los 20 pesos, quedando muy por arriba de los pronósticos del Banco de México (Banxico).

Para 2025, Banxico espera que el dólar cotice en una media que va desde los 20.24 pesos y hasta los 20.69 pesos, un pronóstico conservador considerando las repercusiones que traerían para el tipo de cambios los dichos y políticas de Trump en la Casa Blanca.

La inflación estuvo relativamente estable en 2024 rondando entre el 4%, a excepción de junio cuando casi alcanza el 6%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En este año, Banxico pronostica que la inflación estará por debajo de los cuatro puntos hasta el 3.8%.

En cuanto al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), los bajos pronósticos se mantienen. El banco central espera un alza del PIB de apenas 1.2%.

Temas Relacionados

EuroPeso mexicanoTipo de cambiomexico-noticiasMexico EconomíaNoticias

Más Noticias

INAH anuncia el cierre indefinido de la Zona Arqueológica de Iglesia Vieja en Chiapas

El cierre se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, precisó el Instituto

INAH anuncia el cierre indefinido

Las mejores canciones de mariachi para tu playlist estas fiestas patrias

La música es parte esencial para organizar una fiesta mexicana y dar el grito con mucho orgullo

Las mejores canciones de mariachi

Línea B del Metro CDMX: qué ha pasado con la rehabilitación de las vías afectadas por hundimientos

Personal del STC ha continuado con trabajos de mantenimiento sin afectar a los usuarios

Línea B del Metro CDMX:

Valor de cierre del dólar en México este 8 de septiembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Segundo confirmado de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán al nuevo participante de Azteca

Muy pronto iniciará este nuevo reality show de Azteca

Segundo confirmado de La Granja
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abraham Jeremías Pérez, titular de

Abraham Jeremías Pérez, titular de Protección Portuaria de Altamira, se suicida tras ser implicado en red de huachicol

Descubren arsenal y fauna protegida en propiedad presuntamente ligada a “El Mamado”, figura clave de La Barredora en Tabasco

Golpe de la Semar a Los Mayos por más de 6 mil mdp tras desmantelamiento de narcolaboratorios de metanfetamina en Durango

Vinculan a proceso a célula del CJNG tras operativos simultáneos, arsenal incautado y el arresto de El Cachorro

Departamento de EEUU sentencia a 31 años de prisión a “El Chelelo”, líder de Los Zetas, por narcotráfico y violencia en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Segundo confirmado de La Granja

Segundo confirmado de La Granja VIP 2025: descubre la hora, canal y programa donde revelarán al nuevo participante de Azteca

Tras críticas a Aarón Mercury en LCDLFM, internautas reviven videos donde Facundo asesina insectos y lo llaman ‘incongruente’

Facundo: mensaje completo con el que se despidió y dejó en shock a los participantes de La Casa de los Famosos México 3

Entre tragos, Pepe Aguilar se conmueve sobre los retos de la paternidad: “Yo hice lo mejor que pude”

Galilea Montijo se burla de Ricardo Peralta por compararse con ella: “No tenemos la misma cintura, mana”

DEPORTES

La agenda de los mexicanos

La agenda de los mexicanos que juegan en Europa: horarios y partidos de la semana

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento