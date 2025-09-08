México

Entre tragos, Pepe Aguilar se conmueve sobre los retos de la paternidad: “Yo hice lo mejor que pude”

El cantante ha sido blanco de varias polémicas por el comportamiento de sus hijos llegando incluso a las confrontaciones personales

Por Mariana Campos

Ni la fama, ni la
Ni la fama, ni la competitividad en el mercado ha sido tan difícil para el cantante como sus propios hijos. (Captura YT: Pepe Aguilar)

Durante años, el nombre de Pepe Aguilar fue asociado con la música regional mexicana, el legado de su padre Antonio Aguilar y la cultura azteca. No obstante, en los últimos años su talento ha quedado de lado como consecuencia de los múltiples escándalos de los que han formado parte sus hijos por lo que, asegura, la paternidad es un reto muy grande.

En entrevista para el productor Pepe Garza para su canal de YouTube, destapó su sentir sobre ser padre y lo difícil que es criar a personas a las que amas y con las que, a su vez, tienes la obligación de encaminar hacia una buena vida.

La paternidad ha sido el reto más grande que he tenido de absolutamente todo, porque amas a las personas que estás educando y que estás tratando de llevar por un camino que crees que es bueno. Pero yo aprendí con mis hijos, que han sido mis mejores maestros, porque me han puesto en las situaciones más difíciles que he tenido que sortear en mi vida, por lo tanto, les agradezco por esa oportunidad, también vayan y ‘tinguen’ a su madre, güeyes”.

Las personalidades de sus hijos
Las personalidades de sus hijos lo han llevado a tener que ajustar su forma de crianza. (FOTO: EDGAR NEGRETE/CUARTOSCURO.COM)

“Un trabajo en el que aprendes más allá de enseñar”

Conforme avanza la charla, Aguilar dejó en claro que no hay un manual para llevar a cabo la paternidad perfecta y que cada uno hace lo que puede con lo que tiene, aunque lo más sano, de acuerdo a sus palabras, es dejarlos para que cometan los errores que forjarán su vida.

“Es una situación inédita en mi vida porque de repente te involucras de a gratis. Yo hice lo mejor que pude con las armas que tenía en el momento y estaba siempre con todos mis hijos tratando de darles lo mejor de mí, que es lo único que puede hacer un papá. Y también, una de las cosas que me enseñaron fue que yo no soy quien para evitarles una lección a mis hijos, cada quien tiene que pasar por lo que tiene que pasar”.

“Me muerdo las uñas, le pido a Dios cuando veo a mis hijos en una trayectoria que yo sé que se van a romper la madre y los amo. ¿Cómo no vas a amar a tus hijos? No es que seas solapador ni es que seas alcahuete, son mis hijos”, declaró.

El cantante afirmó que es
El cantante afirmó que es muy dura la paternidad. (Pepe Aguilar, Facebook)

Los hijos de Pepe: su mayor orgullo y sus principales polémicas

Emiliano Aguilar, el hijo mayor del cantante Pepe Aguilar, descartó la posibilidad de reconciliación con su padre y sus hermanos, Ángela y Leonardo, luego de un incidente en redes sociales que tensó aún más la relación familiar. La controversia surgió por una publicación en la cuenta de la mascota de la familia Aguilar, percibida por Emiliano como una burla dirigida hacia él. Aunque la publicación fue eliminada y posteriormente se ofrecieron disculpas, el joven reafirmó públicamente las diferencias con el resto de la dinastía.

La polémica publicación de Emiliano
La polémica publicación de Emiliano Aguilar contra su familia. (Instagram)

En declaraciones recientes, Emiliano sostuvo que, a pesar de compartir el carácter de su familia paterna, existen diferencias profundas que lo separan de su padre y hermanos. Expresó que “no somos los mismos” y que la distancia entre ellos va más allá de simples desacuerdos. Esta postura la reiteró en una entrevista donde detalló que las diferencias con Pepe Aguilar y sus hermanos son irreconciliables en este momento.

Aunque Emiliano manifestó que no existió interés por parte de su padre en establecer un acercamiento con su hija, dejó abierta la posibilidad de un encuentro si surge la iniciativa. Afirmó que permitiría a Pepe Aguilar conocer a su nieta si él mismo lo solicita, pero subrayó que la relación familiar, por el momento, permanece distante y sin expectativas de reconciliación.

IG@emiliano_aguilar.t
IG@emiliano_aguilar.t

Ángela, por su parte, también se ha convertido en blanco de críticas luego de que hiciera pública su relación con el cantante Christian Nodal tras un par de semanas de haberse distanciado de Cazzu, la madre de su hija Inti.

La joven de 21 constantemente era puesta como ejemplo de pureza y de los que ‘debería ser’ una mujer de su edad por su propio padre; no obstante en redes sociales ha sido duramente criticada por tomar de manera impulsiva su matrimonio, por haberse expuesto a un hombre casado y por las constantes contradicciones en sus declaraciones, situación que Pepe Aguilar ha tenido que afrontar defendiéndola en diversas ocasiones.

Pepe AguilarÁngela AguilarEmiliano AguilarChristian Nodalpaternidadmexico-entretenimiento

