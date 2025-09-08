México

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Un mal estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede causar daños en la salud para las personas que realizan actividades al aire libre

Por Rodrigo Gutiérrez González

La calidad del aire afecta
La calidad del aire afecta especialmente a grupos vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades respiratorias preexistentes (Imagen Ilustrativa Infobae)

La contaminación puede traer consigo una serie de afectaciones a la salud para quienes respiran el oxígeno en un ambiente de estas condiciones, es por eso que el gobierno de la Ciudad de México, al ser una de la urbes más grandes y pobladas del mundo, realiza constantes monitoreos sobre la calidad del aire.

Todos los días, a cada hora, la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país publica su reporte de la calidad del aire en la Ciudad de México y la zona conurbadas del Estado de México.

Con cada actualización, las autoridades capitalinas llaman a la población a tomar precauciones respecto a las actividades al aire libre e incluso llevan a cabo medidas en materia, tales como la aplicación de la Contingencia Ambiental y el doble Hoy No Circula.

Este es el reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México de este 8 de septiembre al corte de las 05:00 horas.

Calidad del aire en CDMX

La calidad del aire en la Ciudad de México y Estado de México es "Aceptable", lo que significa un riesgo "Moderado" para la salud, de acuerdo con el más reciente reporte de la Dirección de Monitoreo Atmosférico de la capital del país.

Esto debe ser considerado por todos los ciudadanos que realicen actividades al aire libre, sobre todo si se trata de aquellas que forman parte de grupos vulnerables.

En cuanto a la intensidad del sol, se alcanzó un nivel 0 en el índice de los Rayos Ultravioleta Esto significa que "no necesita protección" al estar al aire libre.

Al respecto, las autoridades de la Ciudad de México publicaron las siguientes recomendaciones:

Puedes realizar actividades en exteriores.

Calidad del aire por alcaldías y municipios

Una pésima calidad del aire
Una pésima calidad del aire puede traer consigo una serie de medidas ambientales como el Doble Hoy No Circula (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico cuenta con 16 estaciones que registran la calidad del aire en la Ciudad de México, estos fueron los resultados de cada una, de acuerdo con el último reporte.

Tlalpan (AJM): Buena

Benito Juárez (BJU): Buena

Azcapotzalco (CAM): Buena

Coyoacán (CCA): Buena

Cuajimalpa (CUA): Sin datos o en mantenimiento

Gustavo A. Madero (GAM): Buena

Cuauhtémoc (HGM): Buena

Iztacalco (IZT): Buena

Venustiano Carranza (MER): Buena

Miguel Hidalgo (MGH): Buena

Álvaro Obregón (PED): Buena

Cuajimalpa (SFE): Sin datos o en mantenimiento

Iztapalapa (SAC): Sin datos o en mantenimiento

Tláhuac (TAH): Buena

Coyoacán (UAX): Buena

Iztapalapa (UIZ): Sin datos o en mantenimiento

Por su parte en las 13 estaciones de monitoreo que se encuentran en la entidad mexiquense, la calidad del aire es la siguiente:

Atizapán (ATI): Buena

Chalco (CHO): Buena

Cuautitlán Izcalli (CUT): Buena

Naucalpan (FAC): Buena

Nezahualcóyotl (FAR): Buena

Ecatepec (LLA): Buena

Anexo de Tlalnepantla (LPR): Buena

Nezahualcóyotl (NEZ): Buena

Ecatepec (SAG): Buena

Tlalnepantla (TLA): Aceptable

Tultitlán (TLI): Buena

Coacalco (VIF): Buena

Ecatepec (XAL): Buena

Cabe mencionar que en el listado se repiten algunos municipios y alcaldías debido a que cuentan con más de una estación de monitoreo atmosférico.

De buena a extremadamente mala, las recomendaciones por la calidad del aire

Dependiendo el nivel de contaminación
Dependiendo el nivel de contaminación en el aire, las autoridades hacen recomendaciones y toman medidas ambientales (Cuartoscuro)

La Dirección de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México divide en cinco niveles la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Señalada con el color verde, el índice de menor preocupación es el “Bueno”, en el que se considera mínimo el riesgo para la salud y tanto la población en general como los grupos sensibles pueden disfrutar de las actividades al aire libre.

Le sigue el nivel “Aceptable”, señalado con el color amarillo, en este caso las personas sensibles pueden experimentar síntomas respiratorios (como los asmáticos), un posible agravamiento de enfermedad pulmonar y cardiaca en personas con comorbilidades y adultos mayores. En este índice las personas de grupos sensibles tienen que considerar reducir las actividades físicas vigorosas al aire libre, mientras que el resto de la población aún puede hacerlo.

De color naranja, está el índice “Malo”, en la que hay un aumento importante en la probabilidad de aparición de síntomas respiratorios en personas sensibles. Mientras que en personas con enfermedades respiratorias y cardiacas hay incremento en la probabilidad de agravamiento y disminución en la tolerancia de la actividad física, así como mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

A partir de aquí, tanto las personas que forman parte del grupos sensibles como la población en general deberá tomar mayor precauciones a la hora de realizar actividades al aire libre.

En el nivel “Muy Malo”, identificado con el color rojo, se agravan los síntomas respiratorios en poblaciones sensibles y en personas con enfermedad pulmonar, así como los síntomas cardiovasculares, como dolor precordial, en personas enfermas del corazón, además existe una mayor probabilidad de muertes prematuras en personas con enfermedad cardiaca o pulmonar.

El último nivel, detectado con el color morado, está el “Extremadamente Malo”, en el que hay un alza importante en la probabilidad de síntomas severos respiratorios en población general, así como serios efectos respiratorios y agravamiento de síntomas en personas sensibles y con enfermedad pulmonar, sin mencionar el agravamiento de síntomas cardiovasculares en enfermos del corazón y en la probabilidad de muerte prematura en personas con enfermedad pulmonar y cardiaca.

Es importante mencionar que los grupos sensibles referidos por las autoridades incluyen niños, ancianos, personas con deficiencias nutricionales, personas que realizan actividades en exteriores, ciclistas y hasta trabajadores.

