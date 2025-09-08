El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores inicia la jornada este 8 de septiembre con pérdida

La Bolsa Mexicana de Valores abre este 8 de septiembre con una caída de 0,19%. (FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO.COM)

Sesión bajista para el índice mexicano, que comienza la sesión bursátil del lunes 8 de septiembre con ligeras bajadas del 0,19%, hasta los 60.362,05 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si confrontamos el valor con días anteriores, el selectivo pone freno a dos jornadas seguidas con tendencia positiva.

En los últimos siete días, el índice mexicano S&P/BMV IPC anota una subida 1,19%, por lo que en términos interanuales aún conserva un incremento del 21,4%. El índice BMV se sitúa un 0,19% por debajo de su máximo en lo que va de año (60.479,76 puntos) y un 23,3% por encima de su valoración mínima del año en curso (48.957,24 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que figuran en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede ser fuente de equívocos.

Si un índice crece 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.

¿Cuáles han sido las peores caídas en la BMV?

Las mayores caídas de esta entidad financiera han coincidido con crisis globales, conflictos internos y eventos externos como la rebaja de la deuda de EE. UU. o guerras comerciales. (AP Foto/Michael Probst)

A través de los años, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV)ha sufrido múltiples “caídas”, lo que supone un descenso drástico y rápido en los precios de la mayoría de las acciones que cotizan en la bolsa durante un corto período de tiempo. Esto ocurre cuando los inversores pierden confianza en la economía o en las empresas, lo que los lleva a vender masivamente sus acciones, provocando una baja generalizada en los precios.

Las peores caídas que esta entidad financiera ha registrado, han ocurrido en varios episodios clave en las últimas décadas en contextos de crisis financieras globales, crisis políticas y económicas internas, y eventos externos como la rebaja de la deuda estadounidense o la guerra comercial global.

A continuación un listado con las cinco crisis más graves que ha experimentado la Bolsa Mexicana de Valores:

Lunes Negro de 1987: El 19 de octubre de 1987, la BMV sufrió una caída significativa tras el desplome del índice Dow Jones en Estados Unidos, que cayó 22.6%. La Bolsa Mexicana perdió un 13.5% real en ese periodo, lo que provocó fugas de capitales y una severa devaluación en noviembre de ese año.

Crisis Financiera de 2008: El 15 de octubre de 2008, la BMV cayó 5.8% en respuesta al desplome del Dow Jones (7.9%) y la crisis crediticia en Estados Unidos. Este fue uno de los momentos más críticos, con suspensiones temporales de operaciones en varias bolsas, incluida la mexicana.

Lunes Negro de 2011: El 8 de agosto de 2011, la BMV tuvo una de sus peores caídas desde la crisis de 2008, afectada por la rebaja en la calificación crediticia de Estados Unidos, la caída del precio del petróleo y la desaceleración industrial en China.

Caída de 2015: En 2015, la bolsa mexicana cayó hasta 6.68% en un día, motivada por el desplome de las acciones chinas y la baja en los precios del petróleo.

Caída del 3 de junio de 2024: La BMV sufrió una caída del 6.11%, su cuarta mayor en 20 años, derivada de la incertidumbre política interna y factores externos como la política monetaria de Estados Unidos y la economía china.