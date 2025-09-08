México

Cuál es el precio de la gasolina en Puebla este 8 de septiembre

El costo de las gasolinas en el país puede variar debido a distintos factores como son los precios de referencia, impuestos y la logística para el traslado

Por Armando Montes

Guardar
Los precios de la gasolina
Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, checa cuáles son el precio de los principales combustibles en Puebla este 8 de septiembre publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El precio de los combustibles se modifica constantemente por lo que es importante que saber su valor más alto y más bajo.

El precio de la gasolina hoy en Puebla

La gasolina magna se ubica en un promedio de 23.601 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 25.099 pesos el litro.

Mientras que el diésel se vende en un promedio de 25.764 pesos por litro.

Precios reportados por los permisionarios en línea de conformidad con la obligación establecida en el Acuerdo Núm. A/041/2018 de la Comisión Reguladora de Energía.

Mantente actualizado sobre los precios de la gasolina. (Reuters)

Los factores que definen el precio de la gasolina

El precio de los combustibles puede variar en México debido a una diversidad de factores como los costos de referencia, impuestos y logística.

El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que este se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el promedio del valor de la gasolina se modifica respecto al tipo de cambio que se ubique el dólar y el peso.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se evidenció la influencia de los precios internacionales del petróleo en los combustibles cuando el hidrocarburo bajó hasta tocar cifras históricas, lo que provocó que la gasolina registrara costos bajísimos, hasta que el "oro negro" se estabilizó y con ello valor de sus derivados.

Lo mismo ocurrió, pero en un caso contrario, durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon y con ello el costo de los combustibles en todo el mundo.

Sin embargo, hubo países que se vieron menos afectado debido a distintas medidas, como en México, donde un subsidio aplicado por el Gobierno Federal mantuvo relativamente estables los precios del combustible.

Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, que influye directamente en el precio de las gasolinas y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).

Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística, es decir transporte y almacenaje, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, se incrementarán los costos.

Otros de los factores que influyen en los precios de las gasolinas se dan por la ubicación geográfica.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Precio GasolinaPueblaMagnamexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Oaxaca

El sismo ocurrió a las 3:25 horas, a una distancia de 19 km de Puerto Escondido y tuvo una profundidad de 28 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

Autoridades mexicanas dieron detalles de la red de huachicol fiscal descubierta en marzo pasado tras el decomiso de 10 millones de litros de diésel en Tamaulipas

Un vicealmirante, el exjuez del

¿Qué pasó la madrugada del lunes en La Casa de los Famosos México tras la eliminación de Facundo?

Se vive una noche de tensiones por la sexta gala de nominación

¿Qué pasó la madrugada del

Mundial de Futbol de 2026 pondría en pausa la cacería contra el líder del CJNG, según Óscar Balderas

Las autoridades estadounidenses ofrecen una recompensa de 15 millones de dólares por su captura

Mundial de Futbol de 2026

Facundo rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “También fui lacra con otros y generé malas vibras”

El comediante se convirtió en el sexto eliminado del reality show

Facundo rompe el silencio tras
MÁS NOTICIAS

NARCO

Deslindan a extitular de Marina,

Deslindan a extitular de Marina, Rafael Ojeda Durán, de red de huachicol fiscal: “Él nos pidió que investigáramos”

Un vicealmirante, el exjuez del caso Los Porkys y empresarios: ¿Qué se sabe de los 14 detenidos por huachicol fiscal?

Mundial de Futbol de 2026 pondría en pausa la cacería contra el líder del CJNG, según Óscar Balderas

Frida Muñoz, exnuera de ‘El Chapo’ Guzmán, reacciona a la marcha por la paz en Culiacán

Ataque contra agentes de seguridad en Sinaloa deja ocho detenidos, uno estaría ligado con Los Chapitos

ENTRETENIMIENTO

¿Qué pasó la madrugada del

¿Qué pasó la madrugada del lunes en La Casa de los Famosos México tras la eliminación de Facundo?

Facundo rompe el silencio tras su eliminación de La Casa de los Famosos México: “También fui lacra con otros y generé malas vibras”

Así se vivió la eliminación de Facundo de La Casa de los Famosos México y el regreso de Aarón Mercury

¿Quién fue el sexto eliminado de La Casa de los Famosos México 2025?

La Casa de los Famosos México en vivo la tarde de hoy 7 de septiembre: así fue el posicionamiento y sinceramiento de la noche de eliminación

DEPORTES

José Ramón Fernández menospreció a

José Ramón Fernández menospreció a Javier Aguirre por el empate en el México vs Japón: “No demostró nada”

La petición que Terence Crawford recibió de Turki Al-Sheikh previo a la pelea contra Canelo Álvarez

México vs Corea del Sur, IA predice al ganador del partido

Jorge Campos aparece en la TV de Japón durante el juego de la selección mexicana; así fue el cómico momento

México y Japón firman acuerdo histórico en futbol