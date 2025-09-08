Cuál es el precio de la gasolina en Puebla este 8 de septiembre

Los precios de la gasolina se actualizan constantemente, lo mejor es saber su valor y conocer en dónde puedes comprarla más barato (Cuartoscuro)

Antes de llenar el tanque de tu vehículo, checa cuáles son el precio de los principales combustibles en Puebla este 8 de septiembre publicados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

El precio de los combustibles se modifica constantemente por lo que es importante que saber su valor más alto y más bajo.

El precio de la gasolina hoy en Puebla

La gasolina magna se ubica en un promedio de 23.601 pesos por litro.

Por su parte, la gasolina premium se encuentra en un promedio de 25.099 pesos el litro.

Mientras que el diésel se vende en un promedio de 25.764 pesos por litro.

Los factores que definen el precio de la gasolina

El precio de los combustibles puede variar en México debido a una diversidad de factores como los costos de referencia, impuestos y logística.

El costo de referencia se basa en los precios internacionales del petróleo, ya que este se cotiza en dólares a nivel global, por ello, el promedio del valor de la gasolina se modifica respecto al tipo de cambio que se ubique el dólar y el peso.

Durante los primeros meses de la pandemia de covid-19 se evidenció la influencia de los precios internacionales del petróleo en los combustibles cuando el hidrocarburo bajó hasta tocar cifras históricas, lo que provocó que la gasolina registrara costos bajísimos, hasta que el "oro negro" se estabilizó y con ello valor de sus derivados.

Lo mismo ocurrió, pero en un caso contrario, durante el primer semestre del 2022, cuando los precios internacionales del petróleo se dispararon y con ello el costo de los combustibles en todo el mundo.

Sin embargo, hubo países que se vieron menos afectado debido a distintas medidas, como en México, donde un subsidio aplicado por el Gobierno Federal mantuvo relativamente estables los precios del combustible.

Dicho subsidio es un estímulo al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) Federal, que influye directamente en el precio de las gasolinas y el cual es determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ( SHCP).

Los costos se pueden llegar a modificar también por razones de logística, es decir transporte y almacenaje, si suben los precios de combustible al transportar el petróleo y la gasolina refinada en pipas o por barco, se incrementarán los costos.

Otros de los factores que influyen en los precios de las gasolinas se dan por la ubicación geográfica.

