Clausuran centro de rehabilitación en Jalisco tras denuncia de maltrato infantil

La Vicefiscalía en Investigación Regional clausuró un centro de rehabilitación en El Salto tras denuncias de maltrato infantil. (FGE Jalisco)

La clausura inmediata de un centro de rehabilitación en la Colonia La Huizachera, en el municipio de El Salto, marcó el desenlace de un operativo realizado por la Vicefiscalía en Investigación Regional tras una denuncia por presunto maltrato infantil.

De acuerdo con las autoridades, la intervención, que tuvo lugar el 2 de septiembre, se llevó a cabo en cumplimiento de una orden de cateo emitida por el Juez Segundo de Control y Juicio Oral del Quinto Distrito Judicial, con el objetivo de investigar posibles abusos cometidos contra personas menores de edad que se encontraban en el establecimiento.

“Un centro de rehabilitación más fue atendido por personal de la Fiscalía del Estado, esta vez en el Municipio de El Salto, para investigar una denuncia por presunto maltrato infantil, ya que el lugar, al parecer, atendía a personas menores de edad”, comunicó la FGE.

Durante el operativo, 94 personas fueron localizadas en el centro, incluidos menores de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Operativo en El Salto deja 69 reintegrados a sus familias y cinco menores bajo tutela oficial

Durante la inspección, los agentes constataron la presencia de 94 personas internas, entre las cuales se identificaron menores de edad. Como resultado de la suspensión y aseguramiento del inmueble, 69 personas fueron reintegradas a sus familias, mientras que cinco menores de edad quedaron bajo la tutela de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA). Además, 20 personas fueron trasladadas a otro centro de rehabilitación dentro del mismo municipio.

La Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios determinó la suspensión total del establecimiento, fundamentando su decisión en deficiencias sanitarias y la ausencia de un consultorio médico.

Paralelamente, el área de Reglamentos del Ayuntamiento de El Salto procedió a la clausura del inmueble, argumentando la falta de licencia municipal y el uso de suelo inadecuado.

La Fiscalía del Estado aseguró la propiedad y abrió una carpeta de investigación por el delito de maltrato infantil, en seguimiento a la denuncia presentada.

Hasta el momento, no se han reportado personas detenidas, aunque las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

La Fiscalía del Estado reiteró su compromiso con la ciudadanía y agradeció la colaboración interinstitucional, subrayando que este tipo de acciones buscan garantizar la seguridad y el cumplimiento de la ley en la entidad.

La Comisión para la Protección Contra los Riesgos Sanitarios suspendió el establecimiento por deficiencias sanitarias y falta de consultorio médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Realizan tres operativos en centros de rehabilitación de Jamay, Lagos de Moreno y Jocotepec

A los hechos se suma el ocurrido en Jamay, donde la Fiscalía del Estado reportó el 10 de mayo la realización de un operativo en un centro de rehabilitación ubicado en la colonia San Antonio.

En la diligencia, llevada a cabo el pasado jueves 8 de mayo, autoridades municipales acompañaron a la Policía de Investigación para verificar la situación de los internos y constatar si había personas privadas de su libertad. Tras la revisión no se detectaron irregularidades ni mandamientos judiciales vigentes.

Un día antes, el 7 de mayo, se efectuó otro operativo en Lagos de Moreno, luego de que un interno perdiera la vida el 3 de mayo en circunstancias que involucraron a personal del centro y a un familiar de la víctima.

De acuerdo con las autoridades, el cateo permitió a la Fiscalía recabar información sobre el funcionamiento del lugar y el ingreso de la persona fallecida, quien había sido internada en estado agresivo y bajo los efectos de drogas. La dependencia precisó que las indagatorias continúan para deslindar responsabilidades.

El tercer cateo se realizó el 6 de mayo en Jocotepec, dentro de un centro de rehabilitación de la colonia La Loma. En este sitio fueron revisados 42 internos, entre ellos tres menores de edad, quienes posteriormente fueron entregados a sus familiares debido a que el establecimiento carecía de los requisitos legales para operar.

Ante ello, el área de Padrón y Licencias municipal procedió al cierre del centro. La Fiscalía destacó que estos operativos continuarán en distintos municipios para garantizar la seguridad y el respeto a los derechos humanos de las personas internadas.