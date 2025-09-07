Una pareja es secuestrada y despojada de su vehículo en Morelia, un hombre enfrenta cargos

La Fiscalía de Michoacán logra vinculación a proceso de Miguel Ángel “N” por secuestro exprés y robo en Morelia (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) dio a conocer que Miguel Ángel “N” fue vinculado a proceso por su posible implicación en diversos delitos de alto impacto registrados en la ciudad de Morelia.

El imputado es señalado por su presunta participación en los delitos de secuestro exprés, robo de vehículo y robo, en perjuicio de una pareja.

Los hechos ocurrieron en agosto pasado, cuando las víctimas fueron interceptadas por varios sujetos armados mientras se encontraban dentro de su camioneta.

Más detalles del caso

La pareja fue privada de la libertad y despojada de su vehículo, dinero y pertenencias (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigación, el pasado 12 de agosto, las víctimas se encontraban a bordo de una camioneta GML Pick Up color rojo, estacionada en la calle Constituyentes, colonia Obrera, cuando fueron interceptadas por Miguel Ángel “N” y tres personas más.

Los agresores, armados, los amagaron y despojaron del vehículo, teléfonos celulares, dinero en efectivo, joyería y documentos personales.

Además, la pareja fue privada de la libertad y trasladada a la localidad de Tiripetío, donde permaneció retenida durante varias horas antes de que los responsables huyeran con el vehículo robado.

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos de Alto Impacto, a través de la Unidad Contra el Robo de Vehículos, recopiló las pruebas necesarias para solicitar una orden de aprehensión contra Miguel Ángel “N”, la cual fue cumplimentada mientras el imputado ya se encontraba en prisión por otro delito.

En la audiencia, el Juez de Control valoró los elementos presentados por la Fiscalía y determinó vincular a proceso a Miguel Ángel “N”, imponiéndole prisión preventiva oficiosa y otorgando un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Con esta acción, la Fiscalía refrenda su compromiso de garantizar justicia y proteger los derechos de la ciudadanía michoacana.