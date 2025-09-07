Un bebé de ocho meses rarámuri murió por complicaciones de sarampión, mientras en CDMX comenzará la vacunación

(Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, impulsó la campaña correspondiente a la Semana Nacional de Salud Pública y la Jornada de Vacunación. Dicha acciones se llevarán a cabo del 6 al 13 de septiembre y tienen como objetivo ampliar las medidas preventivas en la ciudadanía.

Desde el Monumento a la Revolución, la mandataria puso en marcha la estrategia de salud e hizo un llamado a la población para vacunarse contra el sarampión. Además, solicitó a niños y adultos acudir a los centros de salud para reforzar el esquema de inmunización.

Como parte de ello, la jefa de gobierno informó que se colocarán módulos en distintas zonas de la ciudad para disminuir el riesgo de contagios. Además, destacó que se mantendrán acciones para atender otros problemas de salud prioritarios, tales como: diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares.

Jornada de Vacunación en CDMX: ¿Cómo será?

Brugada Molina indicó que alrededor de mil profesionales de la salud participarán en las labores de vacunación, 600 de ellos dirigidos a escuelas de nivel básico (desde preescolar hasta secundaria) mientras que los 400 restantes estarán distribuidos en puntos estratégicos con kioscos de vacunación.

Asimismo, convocó a que todos los habitantes de la Ciudad de México de entre seis meses y 50 años reciban la vacuna contra el sarampión, aseguró que hay dosis disponibles para cubrir esta población.

“Si se logra garantizar vacunas para todas las personas, por ejemplo, de sarampión, se estará garantizando que las personas no se enfermen y si llegasen a contagiarse de sarampión, podrán acudir a los hospitales”, indicó.

La Semana Nacional de Salud Pública tendrá lugar las próximas semanas de septiembre. Durante este periodo, personal de las instituciones de salud federales y de la Ciudad de México ofrecerá distintos servicios, que incluyen los siguientes:

La atención y prevención de adicciones

Salud sexual y reproductiva

Detección de sífilis y VIH

Salud mental y consumo de sustancias

Detección de violencia

Información sobre la menstruación digna y menopausia

Interrupción legal del embarazo

Detección de diabetes

Obesidad e hipertensión

Prevención de cáncer de mama

Cervicouterino y de próstata, entre otros.

La institución detalló que las acciones de la Semana Nacional se organizan en torno a cinco ejes principales: prevención y control de enfermedades, salud materna, infantil y de adolescentes, salud mental y bienestar, determinantes sociales de la salud, así como participación comunitaria y promoción de ambientes saludables.

Ante ello, la Secretaría de Salud evidenció que el 70% de la población adulta tiene sobrepeso u obesidad, cerca del 30% presenta hipertensión y aproximadamente el 14% vive con diabetes. Además, resaltó la necesidad de brindar atención contra enfermedades que se pueden prevenir.

“No se trata de prohibición, sino de elecciones conscientes, se trata de crear una cultura del autocuidado desde la infancia; nuestras escuelas, hogares espacios públicos y centros de trabajo, porque está demostrado que estas tres decisiones redundan de manera significativa en riesgos de enfermedades crónicas”, expuso.

Alertan por deceso de bebé rarámuri

Autoridades de la Secretaría de Salud en Chihuahua confirmaron el fallecimiento de un bebé de ocho meses, el cual pertenecía a la comunidad rarámuri, a causa de complicaciones por sarampión. El deceso ocurrió el 29 de agosto en el municipio de Cuauhtémoc.

De acuerdo a lo expedido, el menor no había recibido ninguna vacuna. Con este fallecimiento, el número de muertes por sarampión en la entidad ascendió a 17 y los casos confirmados suman 4 mil 112.

Como parte de ello, el gobierno estatal informó que se han aplicado más de 20 mil 000 vacunas contra el sarampión en municipios de la Sierra Tarahumara, destacando la importancia de la vacunación en comunidades indígenas para prevenir nuevas complicaciones.