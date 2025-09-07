“Tú y todo lo demás”, el K-drama que no te puedes perder entre los estrenos de streaming del 8 al 14 de septiembre

Septiembre llegó con semanas llenas de estrenos en las principales plataformas de streaming, marcando el inicio del mes con una oferta diversa y atractiva para todo tipo de públicos. Desde nuevos episodios de producciones populares hasta películas originales, documentales y K-dramas, estos días prometen entretenimiento de alta calidad para disfrutar cómodamente desde casa.
Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y HBO Max presentan títulos destacados para los amantes del drama, la acción y la nostalgia, con producciones que exploran desde historias reales impactantes como el documental “La Bella y Bester”, que revela la fuga de prisión más sorprendente de Sudáfrica, hasta emotivas narrativas sobre la amistad como el k-drama “Tú y todo lo demás”.
A continuación, te presentamos el calendario completo con los estrenos más relevantes del 8 al 14 de septiembre, organizados por plataforma y fecha, para que no te pierdas ninguna de las novedades que dan la bienvenida a este mes.
Qué se estrena en Netflix
Lunes 8 de septiembre
- La venganza de Analía
Casi 30 años después de asesinada su madre, una estratega política ejecuta un elaborado plan para arruinar al candidato presidencial colombiano responsable de su muerte.
- Dr. Seuss: Pez rojo, pez azul
Este filme sigue la amistad entre dos peces que son muy diferentes pero grandes amigos. A través de divertidas rimas y coloridos personajes, exploran conceptos opuestos y viven aventuras que enseñan valores como la diversidad y la amistad verdad
Martes 9 de septiembre
- Beso o muerte
Un grupo de comediantes se enfrentan en un ardiente drama improvisado, donde deben resistir los avances de sus seductoras coprotagonistas hasta lograr el beso perfecto.
- Jordan Jensen: Llévame contigo
Es un especial de comedia en el que Jordan Jensen ofrece opiniones sin filtros y con mucho humor sobre temas como las citas amorosas, el fracaso en la feminidad, la espiral del TDAH y otros aspectos de la vida personal y social con un estilo honesto y mordaz la comediante aborda las luchas y contradicciones de ser mujer en la actualidad
Miércoles 10 de septiembre
- Las muertas
Una miniserie basada en la novela de Jorge Ibargüengoitia que narra el vertiginoso ascenso y la brutal caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes en el México de los años 60 formaron un imperio de burdeles bajo un aura de poder y corrupción.
- El amor es ciego: Brasil y Francia
El experimento de las citas llega a Brasil y Francia, con solteros locales que buscan el amor verdadero y se comprometen, sin conocer a la otra persona cara a cara.
- Nombre artístico Charlie Sheen
Charlie Sheen cuenta su historia en este documental de dos partes que explora su ascenso en Hollywood, su estrepitosa caída y el camino hacia la recuperación
Jueves 11 de septiembre
- Diario de una chica experta en desastres de amor
Serie sueca que sigue a Amanda, una mujer de 31 años, durante un verano de intensas citas en el complicado mundo moderno de las aplicaciones y bares donde conoce a una amplia variedad de hombres con quienes enfrenta alegrías, decepciones y dificultades para lograr segundas citas
- Tyler Perry “Belleza en Negro”
Una serie de drama que sigue la vida de dos mujeres de mundos opuestos que buscan escapar de sus duras realidades una de ellas es una bailarina exótica y la otra forma parte de una familia disfuncional que maneja un imperio de cosméticos. La trama que explora temas de poder, familia y sobrevivencia.
- Rey lobo
En esta serie de aventura y fantasía, un plebeyo alcanza la mayoría de edad y se entera de que es el último de un largo linaje de hombres lobo y el legítimo heredero al trono.
Mientras se enfrenta a sus propios demonios, se convierte en una leyenda temida y respetada, dispuesto a proteger a los inocentes y castigar a los culpables, desatando su lado más salvaje en una lucha implacable.
- Academia de villanos
Cuando una TV misteriosa la transporta a una escuela de villanos, una empleada de restaurante encuentra un nuevo propósito y una forma de vengarse de sus enemigos.
Viernes 12 de septiembre
- La Bella y Bester
La trama explora cómo Magudumana, una médica de renombre, se involucró en una relación con Bester y lo ayudó a escapar de una prisión de máxima seguridad fingiendo su muerte con un cadáver para engañar a las autoridades.
- Las maldiciones
Un gobernador dividido entre la ambición y los secretos familiares deberá elegir entre la política o su propia sangre cuando su hija desaparece en un momento crucial de su carrera.
- Tú y todo lo demás
Una serie coreana (K-drama) que explora la compleja amistad entre dos mujeres, Ryu Eun-jung y Cheon Sang-yeon, quienes se conocen desde la infancia y han vivido una relación marcada por amor, rivalidad, celos y heridas emocionales a lo largo de los años separadas por malentendidos y distanciamientos.
- Ratu Ratu Queens: La serie
Tras dejar sus hogares en Indonesia, cuatro mujeres forman una inesperada amistad y enfrentan insólitos dilemas mientras exploran la vida en Nueva York.
- El otro París
Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, Francia, pero resulta ser en Paris, Texas. Pero cuando decide irse, queda flechada por el soltero protagonista.
Cuáles son los próximos estrenos de Prime Video
Miércoles 10 de septiembre
- La novia
Laura es una mujer que aparentemente lo tiene todo: una carrera brillante, un marido cariñoso y su precioso hijo, Daniel. Su vida perfecta se desmorona cuando Daniel trae a casa a Cherry, una nueva novia que lo cambia todo. Tras una tensa presentación, Laura se convence de que Cherry oculta algo.
- Helluva Boss
La serie se centra en una empresa de asesinatos dirigida por Blitzo y sus esfuerzos por hacer funcionar el negocio junto con Moxxie, Millie y Loona, llevándolos a tener muchas aventuras.
Viernes 12 de septiembre
- Cada minuto cuenta
A raíz del terremoto de 1985 en la Ciudad de México, un doctor atado a su pasado, una periodista en busca de fama, y una familia en crisis, se verán obligados a jugarse la vida en situaciones extremas para salvar a los suyos y a las de miles de personas más que quedaron enterradas.
Qué se estrena en Disney+
Martes 9 de septiembre
- Sólo asesinatos en el edificio
Tres desconocidos con un interés común por los podcasts de crímenes reales se unen para investigar una muerte en el edificio de apartamentos en el que todos viven en Nueva York.
Viernes 12 de septiembre
- Los Mufas: Suerte para la desgracia
Una vampiresa adolescente asiste a una escuela de artes escénicas ocultando su identidad. Un padre sobreprotector le asigna un guardián fantasmal para que la vigile mientras persigue su pasión por la música.
- Los hechiceros más allá de Waverly Place
Han pasado algunos años y Justin Russo ha renunciado a todos sus poderes mágicos. Lleva una vida mortal con su esposa Giada y sus dos hijos Milo y Roman. Un día, Alex Russo, la hermana de Justin, le trae a Billie, que busca ayuda. La joven maga busca un mentor y maestro. Justin enfrenta su pasado para salvar el futuro del mundo mágico.
Sábado 13 de septiembre
- Perdidos en la jungla
Por primera vez, los cuatro niños indígenas que sobrevivieron al accidente aéreo ocurrido en Colombia el 1 de mayo de 2023, y que luego pasaron cuarenta días solos en la selva, comparten su extraordinaria historia de supervivencia, contada con sus propias palabras.
Cuáles son los estrenos de HBO Max
Viernes 12 de septiembre
- La última gran actuación
Como bailarina de cincuenta años, se debate por saber qué hacer a continuación. Como madre, se esfuerza por reparar una tensa relación con su hija, que a menudo pasaba a un segundo plano en su vida.