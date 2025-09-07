México

Metro CDMX inicia operativo cero pirotecnia por fiestas patrias: así reforzarán la seguridad

Personal de la SSC CDMX colaborará con personal del STC para evitar el ingreso de explosivos

Por Luz Coello

Reforzarán la seguridad en el Metro CDMX por fiestas patrias (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que reforzará la seguridad en las 12 líneas de la red, esto como parte de las acciones en el marco del Aniversario de la Independencia de México. Por medio de un comunicado oficial anunciaron el inicio del operativo cero pirotecnia, esto para prevenir el ingreso de fuegos artificiales, cuestes y explosivos a la red del Metro CDMX.

Por medio de los canales oficiales del STC Metro, las autoridades explicaron en qué consiste este operativo y cómo es que van a reforzar la seguridad en algunos puntos importantes de la red del Metro CDMX.

A partir del martes 9 de septiembre hasta el miércoles 17 se realizarán recorridos de vigilancia en trenes, pasillos y diferentes espacios del STC Metro, aunque en algunas estaciones reforzarán los protocolos de vigilancia.

(X/ @MetroCDMX)

“El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informa que a partir del próximo martes 9 y hasta el 17 de septiembre llevará a cabo el operativo Cero Pirotecnia 2025 con el objetivo de prevenir el ingreso, transporte y comercialización de artefactos explosivos, comúnmente conocidos como pirotecnia en las instalaciones; ello en el marco de las celebraciones patrias de la Ciudad de México”, publicó el STC.

Estas estaciones del Metro CDMX reforzarán seguridad por fiestas patrias

De acuerdo con el STC Metro, supervisarán los accesos a todas las estaciones, pero prestarán mayor atención en algunas líneas, esto debido a han sido identificados algunos puntos con mayor posibilidad del ingreso de pirotecnia.

En las Líneas 1, 2, 3, 4, 8 y 9 se hará uso de detectores Garret, así como la revisión de bultos a las siguientes estaciones:

  • Fray Servando (Línea 4)
  • Merced (Línea 1)
  • Candelaria (Línea 1 y 4)
  • Jamaica (Línea 9)
  • Allende (Línea 2)
  • Zócalo (Línea 2)
  • Pino Suárez (Línea 1 y 2)
  • Bellas Artes (Línea 2 y 8)
  • Balderas (Línea 1 y 3)
  • Salto del Agua (Línea 1 y 8)
  • Indios Verdes (Línea 3)
  • Cuatro Caminos (Línea 2)
Inicia operativo cero pirotecnia (X/ @MetroCDMX)

“Las estaciones Fray Servando, Merced, Candelaria, Jamaica, Allende, Zócalo, Pino Suárez, Bellas Artes, Balderas y Salto del Agua, así como las terminales Indios Verdes y Cuatro Caminos, detectadas como puntos de mayor compra y venta de pirotecnia, se reforzarán con personal de Vigilancia Metro y de las Policías contratadas”, precisaron.

Por otra parte, advirtieron que “se evitará que ingresen personas en notorio estado de intoxicación, bajo los efectos de alcohol o de alguna sustancia tóxica”.

Finalmente, agregaron que “el operativo Cero Pirotecnia 2025 que el Sistema de Transporte Colectivo Metro llevará a cabo del 9 al 17 de septiembre, en el marco de las celebraciones patrias del 15 y 16 de septiembre está apegado a los diversos ordenamientos legales y vigentes al respecto”.

