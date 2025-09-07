Los alimentos que deberías consumir si padeces hígado graso, según los médicos

Alimentación sana contra el hígado graso (Foto: Infobae México/ Jovani Pérez)

La presencia de dolores inexplicables, pérdida de apetito, alteraciones en la concentración o picores en la piel puede indicar que el hígado no está cumpliendo adecuadamente sus funciones, según advierte la Asociación Catalana de Pacientes Hepáticos.

Este órgano, esencial para la depuración y metabolización de sustancias, así como para la producción de bilis, requiere de cuidados específicos para mantener su salud y funcionamiento óptimos.

En este contexto, el médico Jaume Fontanals destaca la importancia de ciertos alimentos que contribuyen a proteger y fortalecer el hígado.

De acuerdo con Fontanals, la alimentación diaria tiene un impacto directo sobre el hígado, que puede ser tanto beneficioso como perjudicial.

Alimentación vs hígado graso

Salteado de tofu y verduras (Adobe Stock)

El especialista, a través de un vídeo difundido en su perfil de TikTok, @dr.fontanals, subraya que algunos productos, especialmente si se consumen en exceso, resultan dañinos para este órgano. No obstante, existen otros que favorecen su funcionamiento y lo mantienen saludable.

Entre los alimentos recomendados, Fontanals otorga un lugar destacado al brócoli y a las crucíferas. Según sus palabras, “son ricos en sulforafano, que estimulan enzimas hepáticas y ayudan a eliminar esas toxinas”.

Este grupo de vegetales, que incluye la coliflor, el repollo y el rábano, se caracteriza por sus propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, además de su facilidad para incorporarse a la dieta cotidiana.

Alcachofa fresca con hojas verdes compactas, conocida por su sabor único y propiedades digestivas contra el higado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alcachofa es otro de los alimentos señalados por el médico. Fontanals afirma que “regula la bilis, protege las células hepáticas y, además, es diurético”, lo que contribuye a estimular la eliminación de toxinas y a reducir la inflamación hepática.

El especialista también menciona los beneficios del pomelo y el limón, principalmente por su alto contenido en flavonoides. Estos compuestos, según estudios como el publicado por un equipo de investigadores chinos en Frontiers in Pharmacology, protegen el hígado, disminuyen la inflamación y combaten el estrés oxidativo.

El ajo ocupa un lugar relevante en las recomendaciones de Fontanals. El médico explica que “contiene alicina y otros compuestos sulforados, que activan fases de detoxificación”, lo que favorece el correcto funcionamiento hepático.

Finalmente, el especialista sugiere incorporar infusiones de boldo y diente de león como complemento para el cuidado del hígado.