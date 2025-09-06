¿Qué te dicen tus pies? Algunos síntomas podrían alertarte sobre enfermedades graves

Los pies son una parte fundamental de nuestra movilidad diaria, pero pocas veces se les presta la atención necesaria como indicador de la salud general.
Diversos especialistas en medicina interna y podología han señalado que ciertas molestias en esta zona del cuerpo pueden ser una alerta temprana de enfermedades graves que, si no se detectan a tiempo, pueden afectar de manera significativa la calidad de vida.
Diabetes y neuropatía diabética
Uno de los casos más frecuentes es la diabetes, que puede manifestarse con hormigueo, pérdida de sensibilidad o heridas que tardan mucho en sanar. Estos síntomas suelen ser consecuencia de la neuropatía diabética o de una mala circulación sanguínea, condiciones que requieren atención médica inmediata.
Problemas de circulación, corazón y riñones
Los problemas de circulación o del corazón también pueden reflejarse en los pies. El enfriamiento constante, la hinchazón o un tono azulado son signos de mala irrigación sanguínea y podrían estar asociados a enfermedades cardiovasculares. De manera similar, los problemas renales suelen provocar hinchazón persistente en pies y tobillos debido a la retención de líquidos.
Enfermedad hepática y artritis
Otra alerta común proviene de la enfermedad hepática, que puede manifestarse con una picazón intensa en los pies, especialmente en la planta. Por su parte, la artritis o la gota generan dolor fuerte en el dedo gordo, rigidez e inflamación en las articulaciones, lo que limita la movilidad y afecta la rutina diaria.
Trastornos de tiroides y deficiencias nutricionales
Los trastornos de la tiroides también dejan huella en los pies: quienes los padecen pueden experimentar pies constantemente fríos, resecos y con uñas quebradizas. A esto se suma la importancia de una alimentación balanceada, ya que la deficiencia de vitaminas y minerales suele ocasionar calambres frecuentes, uñas frágiles y sensación de debilidad.
Enfermedades neurológicas e infecciones
Las enfermedades neurológicas son otro factor a considerar. Síntomas como entumecimiento, pérdida de equilibrio o una sensación constante de ardor pueden estar relacionados con alteraciones en el sistema nervioso. Finalmente, no se debe restar importancia a las infecciones por hongos, que suelen causar mal olor persistente, uñas amarillentas o descamación, señales de que la salud de la piel está comprometida.
Diagnóstico oportuno
Por tal razón los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Clínica Mayo, refieren que prestar atención a los pies no es solo una cuestión estética, sino una herramienta clave de prevención.
Identificar a tiempo estos síntomas y acudir al médico permite obtener un diagnóstico oportuno y evitar que una señal aparentemente menor se convierta en una complicación grave.