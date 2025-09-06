¿Qué te dicen tus pies? Algunos síntomas podrían alertarte sobre enfermedades graves

Dos remedios naturales con ingredientes de cocina que alivian la hinchazón de los pies (Foto: rs)

Los pies son una parte fundamental de nuestra movilidad diaria, pero pocas veces se les presta la atención necesaria como indicador de la salud general.

Diversos especialistas en medicina interna y podología han señalado que ciertas molestias en esta zona del cuerpo pueden ser una alerta temprana de enfermedades graves que, si no se detectan a tiempo, pueden afectar de manera significativa la calidad de vida.

Diabetes y neuropatía diabética

Uno de los casos más frecuentes es la diabetes, que puede manifestarse con hormigueo , pérdida de sensibilidad o heridas que tardan mucho en sanar . Estos síntomas suelen ser consecuencia de la neuropatía diabética o de una mala circulación sanguínea, condiciones que requieren atención médica inmediata.

Problemas de circulación, corazón y riñones

Los problemas de circulación o del corazón también pueden reflejarse en los pies. El enfriamiento constante , la hinchazón o un tono azulado son signos de mala irrigación sanguínea y podrían estar asociados a enfermedades cardiovasculares. De manera similar, los problemas renales suelen provocar hinchazón persistente en pies y tobillos debido a la retención de líquidos.

El negocio de las fotos de pies se ha disparado en los últimos años. (Pixabay)

Enfermedad hepática y artritis

Otra alerta común proviene de la enfermedad hepática, que puede manifestarse con una picazón intensa en los pies , especialmente en la planta . Por su parte, la artritis o la gota generan dolor fuerte en el dedo gordo, rigidez e inflamación en las articulaciones, lo que limita la movilidad y afecta la rutina diaria.

Trastornos de tiroides y deficiencias nutricionales

Los trastornos de la tiroides también dejan huella en los pies: quienes los padecen pueden experimentar pies constantemente fríos , resecos y con uñas quebradizas . A esto se suma la importancia de una alimentación balanceada, ya que la deficiencia de vitaminas y minerales suele ocasionar calambres frecuentes, uñas frágiles y sensación de debilidad.

Enfermedades neurológicas e infecciones

Las enfermedades neurológicas son otro factor a considerar. Síntomas como entumecimiento , pérdida de equilibrio o una sensación constante de ardor pueden estar relacionados con alteraciones en el sistema nervioso. Finalmente, no se debe restar importancia a las infecciones por hongos, que suelen causar mal olor persistente, uñas amarillentas o descamación, señales de que la salud de la piel está comprometida.

Freepik

Diagnóstico oportuno

Por tal razón los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Clínica Mayo, refieren que prestar atención a los pies no es solo una cuestión estética, sino una herramienta clave de prevención.

Identificar a tiempo estos síntomas y acudir al médico permite obtener un diagnóstico oportuno y evitar que una señal aparentemente menor se convierta en una complicación grave.