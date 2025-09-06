México

Popocatépetl registró 34 exhalaciones en las últimas 24 horas

Al ser un volcán activo y uno de los de mayor riesgo en todo el país, el estado del Popocatépetl es de principal preocupación para pobladores de zonas vecinas en Morelos, Puebla y el Estado de México

Por Infobae Noticias

Guardar
Don Goyo es uno de
Don Goyo es uno de los volcanes más activos de América Latina. (Cuartoscuro)

El volcán Popocatépetl reportó 34 exhalaciones en las últimas 24 horas, según el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) junto a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Actualmente, Don Goyo -como también es llamado- se encuentra en amarillo fase 2, de acuerdo con el Semáforo de Alerta Volcánica del Cenapred y la UNAM.

En consecuencia, se hace un llamado a la población a no acercarse al volcán, sobre todo al cráter, por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos.

En caso de registrarse lluvias fuertes en el área del Popocatépetl es importante alejarse de los fondos de las barrancas, esto por el peligro que significa el flujo de lodo y escombros.

Las autoridades federales pidieron a la ciudadanía a no hacer caso a rumores y estar atentos a la información que emita la Coordinación Nacional de Protección Civil por sus canales y cuentas oficiales que son: www.gob.mx/cenapred y @CNPC_MX en Twitter.

El Cenapred cuenta también con los siguientes números telefónicos para que la ciudadanía informe emergencias relacionadas con la actividad volcánica: 800-713-4147 y 911.

¿Cómo se detecta la actividad del Popocatépetl?

El Popocatépetl es uno de
El Popocatépetl es uno de los volcánes más emblemáticos del país (Cenapred)

La detección de la actividad volcánica del Popocatépetl se lleva a cabo a través un sistema integral de monitoreo que incluye instrumentos sísmicos, cámaras de vigilancia y análisis químicos coordinados por el CENAPRED.

En este papel, los sismógrafos son fundamentales para registrar los movimientos tectónicos y las vibraciones internas del volcán, permitiendo identificar temblores asociados a la presión de magma bajo la superficie. Este tipo de actividad sísmica ayuda a prever posibles erupciones, ya que un aumento en la frecuencia o intensidad de los sismos suele indicar que el magma está ascendiendo.

Además, las cámaras de vigilancia, tanto visuales como térmicas, permiten observar en tiempo real la emisión de gases, cenizas y material incandescente lo que permite detectar variaciones de temperatura en el cráter y en las zonas circundantes, ofreciendo información sobre la presencia de lava o cambios en la actividad eruptiva.

Otro aspecto importante es el monitoreo de los gases volcánicos que se mide a través de equipos especializados como espectrómetros, se miden las emisiones de dióxido de azufre (SO2) y otros compuestos químicos que son liberados durante la actividad magmática. Un aumento repentino en la emisión de gases puede ser un indicador de que el magma se encuentra más cerca de la superficie.

¿Qué hacer ante una situación de riesgo volcánico?

(Foto: Cenapred)
(Foto: Cenapred)

Con el objetivo de estar preparados ante un estado de emergencia o desastre, la Atender las indicaciones de las autoridades locales y evacuar hacia el albergue definido en el Plan Local de Respuesta.

En caso de caída de ceniza, utilizar mascarilla para protegerse y cubrir los depósitos de agua para evitar contaminación.

Posterior a la caída de ceniza, limpiar los techos para evitar daños en las viviendas.

Estar atentos a la información oficial proporcionada por INSIVUMEH y CONRED, así como a los avisos informativos que se emiten para la población y autoridades.

Conocer y poner en práctica los planes de evacuación y protocolos específicos para la actividad volcánica disponibles en la página web de CONRED.

Promover el principio de autoevacuación si la vida propia o de familiares está en riesgo.

Mantener comunicación con las autoridades y reportar situaciones de riesgo al Centro de Transmisiones de Emergencia llamando al 119.

Además, la entidad se debe coordinar con autoridades locales y equipos de respuesta para realizar evacuaciones preventivas en las comunidades cercanas al volcán, habilitar albergues y movilizar ayuda humanitaria si es necesario. El protocolo operativo se activa con base en la información científica del INSIVUMEH y se desactiva cuando finaliza la emergencia.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

PopocatépetlDon Goyomexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Temblor en Guerrero hoy: se registra sismo de 4.5 de magnitud en Petatlán, Guerrero

El temblor sucedió a las 14:51 horas, a una distancia de 21 km de Petatlán y tuvo una profundidad de 12.5 km

Temblor en Guerrero hoy: se

Se registra sismo en Veracruz

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Se registra sismo en Veracruz

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Minuto a minuto al interior del reality show

La Casa de los Famosos

Beca Rita Cetina 2025: esto es lo que debes hacer si cambiaste tus medios de contactos de la Llave MX

El programa abrirá una nueva convocatoria a partir del 15 de septiembre para que nuevos estudiantes de secundaria se incorporen

Beca Rita Cetina 2025: esto

Alcaldía Cuajimalpa registra más de 30 invasiones irregulares en reservas ecológicas

Lanzan la policía guardabosques para frenar también tala y proteger más de la mitad del territorio de la demarcación

Alcaldía Cuajimalpa registra más de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Aseguran siete bodegas de precursores

Aseguran siete bodegas de precursores químicos y un narcolaboratorio inactivo en zona centro de Sinaloa

12 hombres van a buscar trabajo desde Amozoc a Jalisco y terminan desaparecidos: temen reclutamiento criminal

Hallan con vida al síndico de Aguaruto tras cinco días desaparecido

Caen nueve presuntos miembros del CJNG por extorsiones y venta de drogas en distintos puntos del Edomex

Gobierno de México pondrá “especial atención” en personal de seguridad tras control de cárteles en cárceles mexicanas

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos

La Casa de los Famosos México 2025 EN VIVO: Dalilah rompe en llanto en el baño y asegura que “no está loca”

Imagine Dragons aterriza con fuerza en el Estadio GNP Seguros: así fue su primer concierto en la CDMX

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México la mañana de hoy 6 de septiembre?

Manuel Mijares deja de lado los rumores sobre su salud y comparte emotivo video

Alejandro Fernández cancela conciertos por una grave enfermedad: ¿Cuál es su estado de salud?

DEPORTES

¿Dónde y a qué hora

¿Dónde y a qué hora ver el sexto juego entre Los Diablos Rojos y los Piratas de Campeche?

Ronaldinho: por qué México ocupa un lugar especial en la carrera profesional del astro brasileño

Esta fue la sanción que recibió Sergio Busquets por golpear al mexicano Obed Vargas en la final de Leagues Cup

WWE confunde a L.A. Park con La Nueva Parka en anuncio de Worlds Collide: Las Vegas, y provoca burlas en redes

Cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México, Worlds Collide: Las Vegas 2025, el evento de WWE y AAA