Odalys Ramírez y Ninel Conde protagonizan incómodo momento en plena gala de La Casa de los Famosos 3

La conductora le recordó a la ex habitante que su participación en el reality show 24/7 ya había concluido

Por Jazmín González

Odalys Ramirez lanzó un fuerte
Odalys Ramirez lanzó un fuerte comentario para la exhabitante durante la gala de La Casa de los Famosos México. Crédito: Infobae México/Cuartoscuro

La Casa de los Famosos México también da de qué hablar al exterior del reality show, principalmente en las galas, donde además de nominar y transmitir pruebas, se presenta una recopilación de lo vivido a lo largo del día.

Durante la gala del pasado 4 de septiembre, un comentario de Odalys Ramírez acaparó la atención de los televidentes, pues fue tajante al responder a Ninel Conde.

Cabe recodar que el ‘bombón asesino’ fue la tercera personalidad eliminada en la competencia, y aunque tras su salida acudió a algunas entrevistas y galas, había estado alejada del programa hasta el pasado 3 de septiembre.

Ninel Conde habría hablado mal
Ninel Conde habría hablado mal del programa y dos famosos. (Foto: La Casa de los Famosos)

Qué pasó entre Odalys Ramirez y Ninel Conde en la gala de La Casa de los Famosos México

Ninel Conde, Mariana Botas y Priscila Valverde estuvieron presentes en la reciente gala del programa y fueron cuestionadas sobre varias de las situaciones que enfrentan los habitantes.

Debido a que los famosos no superaron la prueba del presupuesto, solo cotarán con la mitad del dinero para adquirir los alimentos que necesitan por una semana, problemática a la que reaccionó la actriz de “RBD” y “Fuego en la sangre”.

Se siente peor eso a que te nominen, lo juro. Los que hacemos ejercicio te da mucha hambre y es desesperante”, aseguró la ex participante.

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos México. (Fotos: Televisa)

Su postura fue interrumpida por la conductora Odalys Ramírez, quien de manera espontánea le recordó a Conde que ya no está dentro de la casa, por lo que no representa un problema.

"Bueno, pero tú ya estás acá afuera, querida Ninel", respondió.

La razón por la que Ninel Conde se ausentó de las galas de La Casa de los Famosos México

Tras su regreso al programa, las especulaciones entre el público no se hicieron esperar, por lo que la actriz y cantante habló sobre su regreso durante una de las pregalas de la casa.

De acuerdo con Conde, la razón de su ausencia está relacionada con el shock que vivió al ser eliminada, aunque se especuló que debido a varias declaraciones en sus redes sociales, la producción la obligó a regresar, versión que negó.

La actriz y cantante habría
La actriz y cantante habría puesto varias condiciones tras su salida de La Casa de los Famosos México. Créditos: Instagram/@lacasafamososmx

No hubo ningún acuerdo, ningún convenio de salir antes. Yo hubiera querido salir después, si hubiese sido un arreglo hubiera sido al revés, pero no hubo ni un tipo de acuerdo, al contrario, yo creo que la gente es la que decide en este programa”, comentó.

Y agregó: "La producción me dio la oportunidad de poderme ir a mi casa una semanita para acomodar mis emociones, mis sentimientos, mi cabeza y estabilizarme“.

